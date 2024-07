Sasha celebra lançamento de clipe de João Lucas dirigido por Bruna Marquezine

A filha de Xuxa, Sasha Meneghel, se derreteu pelo marido e pela melhor amiga após os dois se unirem em um projeto musical

Sasha Meneghel não economizou nos elogios ao marido e a melhor amiga, nesta quinta-feira (18). João Lucas e Bruna Marquezine se juntaram em um projeto musical, que se trata do novo videoclipe do cantor, dirigido pela artista. O momento marca a primeira vez da atriz por trás das câmeras em um vídeo musical, o que fez com que a filha de Xuxa viesse celebrar como um sucesso.

João acaba de lançar o novo single Minuto de Saudade, com o clipe conceitual em que recebeu a ajuda de Bruna como diretora. A produção audiovisual teve sua estética baseada nas cores e elementos circenses, além de misturar dança às acrobacias.

"Não posso deixar de agradecer a todos que acreditaram nesse sonho comigo, vocês foram essenciais pra tudo isso acontecer. obrigado", declarou João após o lançamento.

"Foi lindo ver vocês dois trabalhando juntos! Tudo tão lindo, feito com tanto amor e dedicação. Parabéns Bruna pelo seu primeiro videoclipe. Que seja o primeiro de muitos. Eu te amo. Não me canso de ver e ouvir 'Minuto de Saudade'", escreveu a estilista.

Sasha compartilhou algumas fotos do bastidores, mostrando que esteve por lá em alguns momentos e todo o foco por trás do trabalho de João e Bruna: "Tenho orgulho de vocês! Que time lindo", ainda declarou ela.

João Lucas muda de nome em nova fase artística

João adotou como nome artístico "João Lucas" no fim do ano passado. Até então, o artista era conhecido pelos fãs como "João Figueiredo". Segundo o marido de Sasha, a mudaça se deve ao período de transformação que viveu na carreira ao longo do tempo.

"Nem estou acreditando que esse momento chegou. Finalmente posso dizer que voltei", disse ele na ocasião. A volta se deve ao fato de que o cantor era chamado assim pelos pais quando era criança.