Nesta quarta-feira, 21, Luciano Szafir fez uma visita especial ao ateliê da filha, Sasha Meneghel, e encantou com registros nas redes sociais; confira

Nesta quarta-feira, 21, Luciano Szafir separou um tempo para visitar o ateliê da marca de roupas da filha, Sasha Meneghel, fruto do antigo relacionamento com Xuxa Meneghel. Nas redes sociais, o ator deixou os fãs encantados ao posar ao lado da modelo.

Por meio dos Stories de seu perfil oficial no Instagram, Luciano publicou uma foto recebendo um abraço de Sasha. No registro, a dupla aparece sorridente, com direito a um spoiler da nova coleção da marca. "Passeio no ateliê da filhota essa semana, gente, a coleção nova está lindaaaa, aguardem", escreveu ele.

Na sequência, o artista publicou uma foto usando um boné marrom com o nome da marca da filha bordado no centro do acessório.

Confira os registros:

Luciano Szafir abre sua intimidade e revela sobre paternidade

A paternidade sempre foi um sonho na vida de Luciano Szafir, que viveu grandes transformações após ser pai. Em entrevista à CARAS Brasil, o artista abre sua intimidade e revela sobre sua relação com os filhos: “Melhor coisa do mundo”.

De ascendência judaica, Luciano confessa que seus familiares eram amorosos e unidos, por conta dessa relação, o empresário sempre quis construir sua própria família. Quando realizou o sonho de ser pai, Szafir revela que foi uma experiência transformadora.

“Você deixa de pensar apenas em si e passa a pensar no seu filho e na sua filha. Vai à loja de bebês, começa a ler matérias sobre alimentação saudável porque quer se cuidar também mais para o seu filho. Muda total a perspectiva da vida. O amor que se sente por um filho é tão grande que você fica com medo que aconteça qualquer coisa com ele e você não estar lá com ele”, declara.

O artista é pai de Sasha Meneghel, fruto do seu antigo relacionamento com a apresentadora Xuxa Meneghel e David, e Mikael de seu atual casamento com Luhanna Szafir. O ex-modelo se derrete ao falar dos seus herdeiros.

“Eu tive a sorte de ter três filhos maravilhosos. A Sasa é um doce, um amor de menina que só me dá orgulho, os meus meninos são maravilhosos, educados, brincalhões, companheiros e os três se dão muito bem. A melhor coisa do mundo para mim é ser pai", confessa. Confira a entrevista completa.