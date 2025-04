Thullio Milionário compra ônibus luxuoso de R$ 2,7 milhões. Veja como é a parte interna

Dono do hit 'Casca de Bala', o cantor Thullio Milionário investe um valor milionário para comprar ônibus de luxo. O veículo tem até um quarto sofisticado

O cantor Thullio Milionário investiu um valor alto para ter um ônibus dos sonhos para viajar pelo Brasil durante sua agenda de shows. Ele adquiriu um veículo Marcopolo G8 DD Paradiso 1.800, versão 2025, que é avaliado em R$ 2,7 milhões. O artista personalizou todos os detalhes para ter conforto, segurança e tecnologia em suas viagens com a equipe pelas estradas.

O ônibus tem capacidade para 25 pessoas em poltronas leito, dois andares, camarim, chuveiro elétrico, banheiros, suíte privada, sala de estar, mini cozinha com pia, adega de vinho, geladeira, persianas blackout e TV. O artista personalizou todos os itens, desde a cor do piso e das poltronas até detalhes com seu nome estampado.

"Esse ônibus é um sonho realizado! Como passo mais tempo na estrada do que em casa, ele com certeza será minha ‘casa móvel’. Escolhi cada detalhe, desde a cor do piso até as poltronas, para que o ambiente fosse o mais confortável possível para mim e minha equipe. Agora, nossas viagens serão muito mais agradáveis e práticas", disse ele.

Thullio vive um momento especial de sua carreira. Ele estourou em todo o Brasil com o hit Casca de Bala em 2024 e está com a agenda repleta de compromissos. Além disso, o artista ganhou o Prêmio Multishow na categoria de Forró do Ano.

Veja como é o ônibus de Thullio Milionário:

Ônibus de Thullio Milionário - Foto: Divulgação

