BBB 25: Renata é consolada por brothers: 'Não vou desistir'

Emparedada, a sister Renata desabafou sobre a falta que sente de Eva no BBB 25 e foi acolhida por brothers adversários

A eliminação de Maike do BBB 25 mexeu bastante com Renata. Durante a madrugada desta sexta-feira, 11, a sister seguiu sozinha para a área externa da casa e refletiu sobre os últimos acontecimentos dentro do reality show da TV Globo.

"Que saudade da minha amiga", declarou a bailarina, referindo-se a Eva, eliminada no 11º paredão da temporada com 51,35% dos votos. Visivelmente emocionada, Renata foi acolhida por Diego Hypolito e Guilherme.

Momentos depois, já sozinha de novo, a sister recebeu a visita de Vinicius, que quis saber como a colega estava se sentindo. "Estou cansada. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Eu sei que Deus já escreveu todos os meus dias aqui dentro. Só queria um pouquinho de folga, mas não tem como, nesse final", desabafou.

"Vai ser paredão em cima de paredão, faz parte. Eu vou lutar até o fim, não vou desistir, não", completou Renata. "É difícil, mas temos que lidar com essa sensação ruim, porque vão acontecendo muitas coisas de uma vez", disse Vinicius.

Vale lembrar que a sister, que acabou de voltar de um paredão, já está na berlinda de novo. Renata foi a mais votada pelos brothers para ir para a zona de risco em uma dinâmica logo depois da prova do líder, vencida por João Pedro.

Vinícius afirma para Renata: 💬 "É entender que nessa reta final vai ser muito mais difícil."#BBB25#RedeBBBpic.twitter.com/ciKSN005M7 — Big Brother Brasil (@bbb) April 11, 2025

Irmão de Renata opina sobre romance da sister com Maike

Nos últimos dias, Renata decidiu dar uma chance para Maike e beijou o colega de confinamento pela primeira vez no BBB 25 durante uma das festas do reality show. Desde então, os dois não se desgrudaram mais e seguem juntos no dia a dia.

O brother, inclusive, revelou que deseja levar o romance para fora do programa e já fez planos de conhecer Fortaleza, cidade natal de Renata. Mas será que a família da bailarina aprova a relação?

Em entrevista ao site 'Splash', do UOL, Rafael Saldanha, irmão da sister, comentou sobre o envolvimento entre os dois participantes. Segundo o rapaz, os familiares acreditam que Renata sabe o que é melhor para ela; confira mais detalhes!

