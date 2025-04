Maike comenta momento que quase resultou em expulsão no BBB 25: 'Assumo meu erro'

Eliminado do BBB 25, da Globo, o brother Maike falou sobre os momentos de excesso em sua postura com Renata e se desculpou

O brother Maike foi eliminado do BBB 25, da Globo, com 49,12% dos votos do público ao enfrentar o 15º paredão contra Renata e Vinicius. Durante o programa Bate-papo BBB com Gil do Vigor e Ceci Ribeiro, ele assistiu aos momentos de excesso em sua postura com a bailarina e se desculpou.

Para quem não acompanhou, ele teve um comportamento inadequado com Renata. Durante uma confraternização na área externa da casa, ele agarrou o cabelo de Renata, que imediatamente pediu para que o brother parasse. Ele também chegou a morder o braço da affair. Com isso, a produção emitiu diversos pedidos de atenção.

Após ser eliminado, Maike ouviu Ceci Ribeiro reforçar o alerta dado por Tadeu Schmidt durante o programa ao vivo e concordou. "Queria pedir desculpa para você e para todas as mulheres que se sentiram ofendidas. Assumo meu erro, não tenho problema em fazer isso, até porque está gravado e não tem como eu falar o contrário. Peço desculpas, de coração, não sou de fazer essas coisas, mas ontem eu me passei", declarou.

Em seguida, Maike garantiu que vai tentar entender um pouco mais para mudar. "Estou envergonhado, só posso pedir desculpas", reforça. Ceci, por sua vez, ressaltou que ele se desculpou, ainda dentro do BBB, com Renata. "Você não ficou com um problema com ela, você se desculpou pela sua atitude. Rever e repensar como pode ser melhor é o melhor que você faz para você e para todo mundo", completou a apresentadora.

E Maike concordou: "Acho que tem que ter humildade para pedir [desculpa], acho que não tem o que fazer. Tem que pedir desculpa mesmo, estou errado", completou.

Expulsão?

De acordo com o colunista Gabriel Vaquer, do site F5, do Jornal Folha de S. Paulo, a emissora analisou as imagens e estudou a expulsão do rapaz. O colunista contou que a chance de expulsão é pequena no momento porque a "direção do programa ainda não encontrou elementos suficientes para que isso aconteça".

Veja o momento: