Maraisa fala sobre o noivo acompanhá-la em navio: 'Sempre comigo'

Em seu navio com Maiara, Maraisa fala sobre o noivo, o empresário Fernando Mocó, estar sempre ao seu lado; confira as fotos

A cantora Maraisa encantou ao postar novas fotos ao lado de seu noivo, o empresário Fernando Mocó. Neste sábado, 30, a artista, da dupla com Maiara, compartilhou os registros tirados em seu navio especial para fãs e falou sobre ele sempre estar ao seu lado.

Arrumado para mais uma noite de noite, o casal protagonizou os registros bem juntinho. Abraçados e de mãos dadas, os pombinhos mostraram que são bem próximos e que curtem dividir até os momentos de trabalho.

"Sempre comigo nos momentos mais importantes e especiais da minha vida, obrigada, Fernando Mocó. Te amo, meu amor", escreveu a famosa que conheceu o empresário antes da fama.

Amigos desde a infância, os dois ficaram noivos em setembro de 2023. Em entrevista ao Portal Leo Dias, Almira, mãe da cantora, afirmou que sempre soube que Fernando gostava de Maraisa. "Ele nunca foi amigo dela, eles namoravam escondidos. A Maraisa saia para ir na chácara dele com a galera, mas eles iam tocar violão e cantar, só que ele falava que era amiga, e nunca foi amizade. Eu fiquei sabendo agora, há pouco tempo. Eles me enganaram direitinho", contou ela.

Quando Maraisa e Fernando Mocó se casam?

Maiara e Maraisa concederam uma breve entrevista à imprensa após um show na cidade de Barretos, que aconteceu no dia 17 de agosto. Na ocasião, Maraisa decidiu abrir o coração sobre o relacionamento com Fernando Mocó, que foi marcado por um "término relâmpago" meses antes do matrimônio acontecer.

Em bate-papo com o Portal LeoDias, a artista contou que ainda irá se casar, confirmando a informação, anteriormente dada por Lucas Pasin, de que precisou adiar a data após o desentendimento com o parceiro:

"Esse casamento vai sair. Tivemos que mudar a data por causa de alguns problemas como todo casal, o que não vêm ao caso. Estamos felizes e Deus está nos abençoando", contou ela durante a entrevista sobre não terem se casado no dia 3 de outubro, como tinham planejado.