Novo namorado de Maiara? Cantora é flagrada novamente com empresário

Em hotel, novo namorado de Maiara é flagrado de mãos dadas com a sertaneja após ser visto em navio com ela; vídeo foi feito por David Brazil

A cantora Maiara, da dupla com Maraisa, foi flagrada mais uma vez com seu suposto novo namorado, o empresário libanês Mohamed Nassar. Após ter sido vista com o estrangeiro no navio, a artista foi garavada de mãos dadas com ele por David Brazil.

Em sua rede social, o artista postou um vídeo do casal chegando de mãos dadas em um hotel e subindo para o quarto juntinhos. "Que seja muito feliz", disse o famoso ao compartilhar seu flagra no feed do Instagram.

No vídeo, David ainda entregou a amiga. "O boy dela misterioso é de fora. Acabou o mistério. Vocês vão para onde? Para o quarto? O boy dela, acabou o mistério", brincou ao revelar o clima de romance entre os dois.

Ainda nos últimos dias,o portal Leo Dias já hava revelado que a sertaneja estava com o estrangeiro em seu cruzeiro. O site do jornalista do Fofocalizando ainda deu mais detalhes de que o empresário tem uma loja de eletrônicos e perfumes na divisa do Paraguai e do Brasil.

Quem é o novo suposto namorado de Maiara?

Conforme informações divulgadas por Leo Dias, após Maiara surgir de mãos dadas com Mohamed no navio, o empresário teria conhecido a famosa durante um show dela em Foz do Iguaçu, no Paraná. O libanês teria dado flores no palco para ela. Discreto, o perfil dele é trancado na rede social e com poucos seguidores.

Ainda nas últimas semanas, a artista disse que estava solteira. "Solteiríssima, livre, leve e solta. Mas sozinha. Solitude. Estou me divertindo muito com os meus amigos, com as minhas amigas, conhecendo gente nova, estou em uma fase muito incrível da minha vida e acho que eu precisava disso, porque sempre engatei um relacionamento no outro e virava aquela bagunça", disse a cantora sertaneja afastando os rumores de que teria reatado com o cantor Mathes Gabriel.

É bom lembrar que Maiara anunciou o término com o cantor em outubro de 2023, após quatro meses de namoro. No entanto, em fevereiro deste ano, os dois voltaram a aparecer juntos e, desde então, tiveram outros encontros e conversas para resolver questões pendentes, segundo o colunista Leo Dias.