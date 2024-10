Maiara e Maraisa rompem o silêncio sobre rumores de possível fim da dupla

As cantoras Maiara e Maraisa falaram ao vivo sobre os boatos de um possível fim da dupla sertaneja: 'A gente divide um sonho'

Os nomes das cantoras Maiara e Maraisa ficaram entre os assuntos mais comentados desta semana após surgirem rumores de que a dupla sertaneja estaria enfrentando um climão nos bastidores. Agora, as irmãs romperam o silêncio e se pronunciaram pela primeira vez a respeito dos boatos de uma possível separação.

Neste domingo, 27, durante participação ao vivo no programa 'Domingão com Huck', Maiara e Maraisa esclareceram a suposta briga recente e explicaram que as notícias sobre o fim da parceria entre as duas não passa de fake news. O assunto foi abordado logo após Luciano Huck questionar as gêmeas sobre os boatos recentes.

"Até para nascer, não nasci sozinha, nasci com a minha irmã. Então, independente de qualquer coisa… a gente divide um sonho. Temos um negócio que temos que honrar. Independente de qualquer coisa, a gente não pode nunca virar as costas para um irmão e deixar de lado, independente das discussões. Ninguém é perfeito, não existe uma perfeição", declarou Maraisa.

"Além de sermos irmãs, escolhemos estar juntas na profissão, na amizade, em todos os momentos", acrescentou Maiara. Em seguida, Maraisa confirmou que, às vezes, as duas acabam se desentendendo, mas nada que seja tão grave a ponto de se afastarem.

"A dupla não está acabando, desde que começamos nunca teve essa hipótese de acabar. É tudo fake, não fiquem dando ouvido", concluiu a artista, acabando de vez com as especulações criadas nas redes sociais.

