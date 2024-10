Maiara interrompe show para desabafar após boatos de pausa na carreira: ‘Não existe’

Maiara interrompe show para rebater críticas e falar sobre seu corpo após rumores de que faria uma pausa na carreira para tratar da saúde

Recentemente, Maiara, da dupla com Maraisa, interrompeu um show em Teresina para rebater os rumores de que faria uma pausa na carreira para tratar da saúde. Durante um momento de descontração, a artista aproveitou a oportunidade para responder às críticas sobre seu corpo após perder peso e desmentir as especulações de que estaria doente.

Em vídeos compartilhados pelo público, Maiara aparece no palco fazendo um discurso em que aborda temas como seu peso e também os recentes rumores de que estaria doente: “Quando eu tava gordinha, eu não prestava também. Agora emagreci, estou com 45 quilos, graças a Deus bem alinhados, e o povo fica me arrumando um monte de doença”, iniciou.

“Doença que não existe, que eu nem sei o nome. Livrai-me de todo mal, Amém. Gente, eu estou na minha melhor fase! Nunca ganhei tanto dinheiro na minha vida, nunca estive tão bonita e estou solteira. Veja se não estou na minha melhor fase”, Maiara completou o desabafo e ainda falou sobre ter uma coleção de alianças guardadas em casa.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por S U B C E L E B R I T I E S (@subcelebrities)

Além de confirmar o fim de seu relacionamento com o cantor sertanejo Matheus Gabriel, Maiara também desmentiu os boatos de que estaria em tratamento para a depressão. De acordo com os boatos, que circularam nas redes sociais, a cantora estaria pronta para deixar os palcos e seria acompanhada por uma equipe de especialistas médicos.

No entanto, a assessoria da famosa não apenas desmentiu a história como também declarou que as notícias sobre o suposto afastamento são desrespeitosas, já que a famosa nunca deixou de cumprir sua agenda de shows com a irmã gêmea. “A matéria publicada sobre a cantora Maiara trata-se de fake news”, os assessores informaram ao GShow.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Maiara e Maraisa (@maiaraemaraisa)

Maiara reage após comentário de fã sobre Fernando Zor:

Maiara decidiu rebater o comentário de uma seguidora envolvendo sua vida pessoal. Enquanto se arrumava para um show neste sábado, 19, ela abriu uma live no Instagram e acabou lendo uma mensagem que citava seu ex-noivo, o cantor Fernando Zor. Um internauta afirmou que a irmã de Maraisa " ainda ama o ex-noivo" e ela deu uma resposta afiada.