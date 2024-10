Boatos de separação entre Maiara e Maraisa se intensificaram após climão entre as duas

Relembre momentos em que Maiara e Maraisa se estranharam na frente do público; houve boatos de uma possível separação

Na última quinta-feira, 24, os fãs de Maiara e Maraisaficaram preocupados após uma revelação da sensitiva Bianca Godói, que contou que a dupla corre riscos de se separar. Segundo a vidente, as irmãs passarão por uma 'grande depressão' e isso fará com que elas sigam caminhos opostos. Nas redes sociais, os seguidores relembraram momentos em que a dupla brigou na frente do público.

Foram morar separadas?

O ano era 2021 quando uma das primeiras discussões de Maiara e Maraisa veio à tona. A internet ficou sabendo de um boato de que as irmãs brigaram feio e decidiram morar em casas separadas após a discussão. O assunto foi abordado pelas cantoras no antigo Programa da Eliana.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Maiara e Maraisa (@maiaraemaraisa)

"Não, bobagem isso de cada uma ter a sua casa. Claro que a coisa mais natural disso acontecer, mas não agora. A gente segue juntas, temos uma ótima relação", disse Maiara. E Maraisa confirmou: "E pode ter certeza de se ela mudar, casar eu vou poder morar lá também, porque ela é minha irmã amiga".

Caos em show

Em 2023, as gêmeas protagonizaram uma discussãozinha no palco durante uma apresentação no Rio de Janeiro em maio. Tudo começou quando Maiara decidiu contar uma história para introduzir a música: "Você gosta de fazer amor demais. Eu só tinha folga de segunda e terça. O homem só tinha que fazer amor de segunda e terça e achava que era…“

Foi nesse momento que ela foi interrompida por Maraisa, que percebeu que a irmã estava apertando um botão do microfone que fazia o áudio ser transmitido apenas para a equipe, e não para o público. “Ô, Maiara… Seu microfone tá vazando. Você quer terminar de contar aqui? Então, não me atrapalha, porque eu tô na linha de raciocínio aqui contando", disse a morena.

Leia na íntegra na Contigo!