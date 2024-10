Maiara reage após comentário de fã sobre o ex-noivo, Fernando Zor

A cantora Maiara fez questão de responder uma fã ao ler um comentário envolvendo seu ex-noivo, o cantor sertanejo Fernando Zor

A cantora Maiara decidiu rebater o comentário de uma seguidora envolvendo sua vida pessoal. Enquanto se arrumava para um show neste sábado, 19, ela abriu uma live no Instagram e acabou lendo uma mensagem que citava se ex-noivo, o cantor Fernando Zor.

Um internauta afirmou que a irmã de Maraisa "não se dá bem com ninguém, porque ela ainda ama o ex-noivo". Ao ver o comentário, a sertaneja, que viveu um romance muitas idas e vindas com o artista, logo reagiu e aproveitou para fazer um pedido para o seu público.

"Pelo amor de Deus, deixa o Fernando em paz! O Fernando está super feliz gente, deixa o homem ser feliz com a namorada dele! Vocês também não perdem a oportunidade de ficarem calados, né? Libera ele!", disparou ela, que já chegou a terminar o relacionamento com Fernando 13 vezes desde que começaram a namorar em 2019, o último término aconteceu em 2023.

Vale lembrar que Fernando postou a primeira foto com a nova namorada, a médica dermatologista Lara Bissi, no mês passado. "Encontramos o que nem sabíamos que estávamos procurando. Que Deus nos proteja", disse ele, assumindo publicamente o romance.

Maiara afirma que está solteira e feliz

A cantora Maiara, da dupla com Maraisa, fez revelações sobre sua vida pessoal durante um show em Teresina, no Piauí, neste sábado, 19. No palco, a famosa fez questão de contar no microfone para o público que está em sua melhor fase.

Após surgirem boatos de que havia se reconciliado com o cantor Matheus Gabriel e até ter viajado com ele no início de outubro, a ruiva contou que está solteira, mais bonita do que nunca e ganhando bastante dinheiro. "Eu tô na minha melhor fase. Nunca ganhei tanto dinheiro, nunca estive tão bonita e eu tô solteira", disparou ela no vídeo que viralizou na rede social.