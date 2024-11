Maestro Renato Misiuk faz homenagem para Agnaldo Rayol em missa

Missa em homenagem ao cantor Agnaldo Rayol aconteceu na cidade de São Paulo e teve homenagem do Maestro Renato Misiuk e do coral

O maestro Renato Misiuk participou da missa em homenagem ao cantor Agnaldo Rayol na Igreja Nossa Senhora do Brasil na noite de segunda-feira, 11. Ele comandou o coral que cantou durante a cerimônia religiosa em memória do artista que faleceu na semana passada.

Renato e Agnaldo foram amigos por cerca de 26 anos e participaram de vários projetos juntos ao longo de suas carreiras. Tanto que o maestro fez questão de estar presente na missa para relembrar o talento do amigo que partiu.

"Eu acreditava que o Agnaldo Rayol nunca morreria. Nossos jantares comendo Parmegiana no alemão de Itu ou nos jantares mineiros do amigo Arez, recheados de piadas boas ficarão eternizados. Jamais haverá um ser tão talento e inspirador como nosso Rei da Voz. Simples como o porteiro do prédio, importantíssimo como um papa, ele jamais esnobou ou ofendeu alguém, e isso fez com que todos se apaixonassem por ele Seu legado é a nossa vitória. E além de milhares de qualidades pessoais que ele tinha, ainda cantava e apaixonava milhares de fãs em seus shows", disse ele.

E completou: "Agnaldo Rayol foi o maior tenor de Ave Marias do mundo, hoje merece uma homenagem nossa de coração. Meu coral e orquestra se juntam aos cantores amigos que sempre participaram em seus shows, hoje somente cantando para ele".

Os últimos momentos de vida de Agnaldo Rayol

A afilhada e vizinha do artista, Vanessa Gonçalves, contou detalhes do momento em que encontrou o padrinho após o acidente doméstico que levou ao óbito. Em entrevista ao programa Encontro, da Globo, ela contou que foi chamada minutos depois que Agnaldo caiu. "Quando eu cheguei, ele já estava ali realmente caído e perdendo muito sangue. Eu liguei para o SAMU. Foi a primeira coisa que a gente fez. Chegou a ficar estável o quadro dele no hospital enquanto aguardava o resultado dos exames. De repente, notaram que ele teve um traumatismo craniano e um coágulo no cérebro, questão de minutos, e ele não resistiu. Teve a parada cardíaca", detalhou em entrevista à repórter Ju Massaoka.

Já durante o programa Mais Você, Vanessa voltou a falar sobre a perda na família. "Foi muito difícil porque eu fui praticamente a primeira pessoa a chegar no local do acidente. Eu moro no mesmo prédio que ele, então, minha tia me ligou imediatamente, gritando que ele tinha se acidentado", lembrou.

"Eu subi e em dois minutos eu já estava lá com eles. A gente solicitou a ambulância, fez os primeiros socorros, porque a gente tem uma cuidadora também na casa. Mas, de verdade, eu não acreditava que ia ser dessa vez, sabe? Ele estava bem, saudável, feliz", completou.

