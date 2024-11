Afilhada de Agnaldo Rayol relembra momentos após queda do cantor: 'Difícil'

Afilhada do cantor Agnaldo Rayol, Vanessa Gonçalves, contou detalhes do momento em que encontrou o padrinho após o acidente que levou ao óbito

O corpo do cantor Agnaldo Rayol está sendo velado na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), no bairro do Ibirapuera, na capital paulista, em uma cerimônia aberta ao público. A afilhada e vizinha do artista, Vanessa Gonçalves, contou detalhes do momento em que encontrou o padrinho após o acidente doméstico que levou ao óbito.

Em entrevista ao programa Encontro, da Globo, ela contou que foi chamada minutos depois que Agnaldo caiu. "Quando eu cheguei, ele já estava ali realmente caído e perdendo muito sangue. Eu liguei para o SAMU. Foi a primeira coisa que a gente fez. Chegou a ficar estável o quadro dele no hospital enquanto aguardava o resultado dos exames. De repente, notaram que ele teve um traumatismo craniano e um coágulo no cérebro, questão de minutos, e ele não resistiu. Teve a parada cardíaca", detalhou em entrevista à repórter Ju Massaoka.

Já durante o programa Mais Você, Vanessa voltou a falar sobre a perda na família. "Foi muito difícil porque eu fui praticamente a primeira pessoa a chegar no local do acidente. Eu moro no mesmo prédio que ele, então, minha tia me ligou imediatamente, gritando que ele tinha se acidentado", lembrou.

"Eu subi e em dois minutos eu já estava lá com eles. A gente solicitou a ambulância, fez os primeiros socorros, porque a gente tem uma cuidadora também na casa. Mas, de verdade, eu não acreditava que ia ser dessa vez, sabe? Ele estava bem, saudável, feliz", completou.

Morte de Agnaldo Rayol

Agnaldo Rayol morreu nesta segunda-feira, 4, aos 86 anos, após sofrer uma queda em seu apartamento na madrugada. O cantor foi levado ao Hospital HSANP, localizado no bairro de Santana, em São Paulo, mas não resistiu.

Em julho deste ano, ele soltou a voz durante um show do cantor Alexandre Arez em um restaurante em São Paulo. A canção escolhida foi Como é grande meu amor por você. E o momento rendeu muitos aplausos dos presentes.

Leia também: Agnaldo Rayol teve filhos? Relembre história do passado dele