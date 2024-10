Louis Tomlinson manda recado para Liam Payne: ‘Durma bem’

Após a morte trágica de Liam Payne, o cantor Louis Tomlinson escreve carta de despedida com recado para o amigo falecido e o filho dele

O cantor Louis Tomlinson teve uma convivência intensa com Liam Payne no início da carreira deles. Os dois fizeram parte do grupo One Direction e conquistaram a fama internacional. Porém, nesta semana, eles foram separados pela morte. Payne faleceu ao cair da varanda de um hotel na Argentina e Tomlinson escreveu uma carta aberta para se despedir do amigo.

Em um post no Instagram nesta quinta-feira, 17, Tomlinson falou sobre quando conheceu Payne e a amizade duradoura deles. "Estou arrasado por escrever isso, mas ontem perdi um irmão. Liam era alguém que eu admirava todos os dias, uma alma tão positiva, engraçada e gentil. Conheci Liam pela primeira vez quando ele tinha 16 anos e eu tinha 18, fiquei instantaneamente impressionado com sua voz, mas o mais importante, com o passar do tempo, tive a chance de ver o irmão gentil que desejei durante toda a minha vida", disse ele.

E completou: "Liam era um compositor incrível com um grande senso melódico, sempre falávamos em voltar ao estúdio juntos para tentar recriar a química de composição que construímos na banda. E para que conste, Liam foi, na minha opinião, a parte mais vital do One Direction. A sua experiência desde tenra idade, o seu ouvido perfeito, a sua presença de palco, o seu dom para escrever. A lista continua. Obrigado por nos moldar, Liam".

Então, ele decidiu escrever um recado diretamente para o amigo e até citou o filho de Liam, o pequeno Bear. "Uma mensagem para você, Liam, se você estiver ouvindo: Sinto-me muito sortudo por ter você em minha vida, mas estou realmente lutando com a ideia de dizer adeus. Estou muito grato por termos nos aproximado ainda mais desde a banda, falar ao telefone por horas, relembrar todas as milhares de memórias incríveis que tivemos juntos, é um luxo que pensei que teria com você para o resto da vida. Eu adoraria dividir o palco com vocês novamente, mas não foi assim. Quero que você saiba que se Bear precisar de mim, serei o tio que ele precisa em sua vida e contarei histórias de como seu pai era incrível. Eu gostaria de ter a chance de me despedir e dizer mais uma vez o quanto eu te amava. Payno, meu garoto, um dos meus melhores amigos, meu irmão, eu te amo, cara. Durma bem", finalizou.

A autópsia do corpo de Liam Payne

O cantor Liam Paynemorreu nesta semana ao sofrer uma queda em um hotel na Argentina. Nesta quinta-feira, 17, horas após o falecimento do artista, o relatório preliminar da autópsia revelou informações sobre a morte dele.

De acordo com a CNN norte-americana, o relatório informou que Payne faleceu em decorrência de ferimentos múltiplos e hemorragias internas e externas após cair da varanda do hotel. O Ministério Público da Argentina também pediu um relatório toxicológico, mas o resultado ainda não foi divulgado. Os detalhes sobre o velório e sepultamento do corpo do cantor não foram revelados pela família.

Anteriormente, os médicos envolvidos nos primeiros atendimentos após a queda falaram mais detalhes de como foi corpo do artista foi encontrado e apontaram que a morte foi instantânea. “Infelizmente, ele apresentava lesões incompatíveis com a vida devido à queda. Não houve possibilidade de reanimação ou qualquer coisa. Se for queda livre e praticamente não houver nada que a atenue, é uma queda fatal. Os paramédicos levaram apenas sete minutos para chegar ao local, mas não puderam fazer nada para salvá-lo”, disse Alberto Crescenti, chefe do Serviço de Atendimento Médico de Emergência (SAME).

Logo depois, Crescenti acrescentou: “Com base no que a equipe viu, aparentemente houve uma fratura craniana e ferimentos extremamente graves que levaram à sua morte imediata”. Por enquanto, o resultado da autópsia não foi divulgado e a causa da queda também não foi esclarecida pela polícia.