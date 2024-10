Liam Payne fez rara declaração sobre o filho antes de morte repentina: 'Mini eu'

Antes de morte repentina aos 31 anos, Liam Payne compartilhou uma rara declaração sobre seu único filho, o pequeno Bear Payne

Na última quarta-feira, 16, Liam Payne, ex-integrante da banda One Direction, faleceu aos 31 anos

em Buenos Aires, na Argentina. Segundo as autoridades, o cantor caiu da varanda de seu hotel, e apesar de receber socorro, não resistiu e morreu no local. Meses antes de sua partida, o artista fez uma rara declaração sobre seu filho, Bear Payne.

Discreto em relação ao herdeiro, que tem cinco anos e é fruto de seu antigo relacionamento com Cheryl Cole, Liam falou sobre o pequeno em uma declaração no Dia dos Pais, em agosto de 2024. Em um vídeo publicado em seu Instagram, o cantor falou sobre os presentes que costuma receber na data especial e se derreteu pelo crescimento do pequeno.

"Ainda não ganhei nenhuma meia no Dia dos Pais”, Liam brincou e contou que iria conversar com Bear depois da gravação: “Vou falar com meu filho daqui a pouco, o que me deixa muito animado. Deus o abençoe. Ele está ficando tão grande agora. Ele é um menino grande e parece um mini eu. É como se precisássemos de mais um eu no mundo”, disse.

Vale lembrar que, recentemente, Payne também compartilhou um clique raro do herdeiro. No entanto, o cantor e a ex-namorada sempre foram muito discretos em relação à vida do filho, respeitando sua privacidade e evitando aparições públicas ou mostrar o rosto do pequeno, que foi fruto de um relacionamento de apenas dois anos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Liam Payne (@liampayne)

É válido mencionar também que Liam e Cheryl se conheceram durante a primeira participação do cantor no programa The X Factor, onde formou a banda One Direction e iniciou sua carreira. No entanto, eles assumiram o relacionamento apenas algum tempo depois e colocaram um ponto final no namoro dois anos após o nascimento de Bear.

Autoridades citam a causa da morte de Liam Payne:

De acordo com informações da imprensa local, as autoridades revelaram informações sobre a causa da morte de Liam Payne. Segundo um representante do serviço de resgate, o cantor sofreu fratura craniana e ferimentos graves no corpo. A morte dele foi instantânea por causa da gravidade dos ferimentos. A queda aconteceu de uma altura de cerca de 13 metros.

“Ele apresentava lesões incompatíveis com a vida devido à queda. Não houve possibilidade de reanimação ou qualquer coisa. Se for queda livre e praticamente não houver nada que a atenue, é uma queda fatal. Os paramédicos levaram apenas sete minutos para chegar ao local, mas não puderam fazer nada para salvá-lo”, disse Alberto Crescenti, chefe do Serviço de Atendimento Médico de Emergência.