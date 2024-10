Liam Payne postou foto com a namorada pouco tempo antes da morte ser divulgada

O cantor Liam Payne, que fez parte da banda One Direction, postou uma foto com a namorada, Kate Cassidy, durante a viagem na Argentina

Nesta quarta-feira, 16, os fãs do cantor Liam Payne foram surpreendidos com a notícia de sua morte. O jornal La Nacion divulgou que o cantor foi encontrado morto no hotel Casa Sur, na cidade de Buenos Aires, Argentina, após cair do terceiro andar.

Cera de 30 minutos antes da morte ser anuncia, o artista, que ficou famoso por fazer parte da banda One Direction, postou no Snapchat uma foto ao lado da namorada, Kate Cassidy. No registro, ela aparece de biquíni e óculos escuros, enquanto Lima estava de bermuda, boné e sem camisa. A foto, aliás, foi tirada em agosto de 2023 e postada por Kate com outras imagens dos dois juntos.

Segundo informações do jornal, a polícia foi acionada ao local para conter "um homem agressivo" que poderia estar sob "a influência de drogas ou álcool". Alberto Crescenti, diretor do Sistema de Atenção Médica de Emergência (SAME) da Argentina, informou à mídia local que a morte foi imediata. Ele acrescentou que o artista sofreu uma queda de aproximadamente 13 metros de altura.

Liam Payne, que estava com 31 anos, fez sua estreia artística aos 12 anos, atuando como Tony Manero em uma versão musical de 'Saturday Night Fever', produzida pela companhia Pink Productions Theatre Company. Mas foi em 2010 que ele alcançou a fama após participar do reality musical 'The X Factor'. Com Harry Styles, Louis Tomlinson, Niall Horan e Zayn, ele integrou a boy band britânica 'One Direction'.

Kate Cassidy e Liam Payne - Foto: Reprodução/Snapchat

Liam Payne lutou contra pensamentos suicidas

No ano de 2019, o Ex-One Direction, Liam Payne (1993-2024) desabafou durante o programa Straight Talking with Ant Middleton, e contou sobre a luta que enfrenta contra os pensamentos suicidas. Na ocasião, o cantor não ficou muito confortável para falar sobre o assunto.

"Não posso me aprofundar muito, não fiz as pazes com isso", disse ele. Apesar do desconforto inicial, Liam revelou um pouco mais sobre a situação delicada de sua saúde mental. "A fama é como ter uma estranha crise de meia-idade. Tenho sorte de estar aqui ainda [...]. Há momentos em que existe um nível de solidão e as pessoas acabam 'entrando em você'. Isso quase me matou algumas vezes", confessou durante o programa Straight Talking with Ant Middleton. Veja o relato completo!