Leonardo curte noite na piscina com as filhas de Pedro Leonardo

O cantor Leonardo foi fotografado em um momento de diversão com as netas Maria Sophia e Maria Vitória, filhas de Pedro Leonardo

O cantor Leonardo aproveitou as férias de início de ano em sua fazenda no interior de Goiás e recebeu a visita das netas Maria Sophia e Maria Vitória, filhas de Pedro Leonardo. Na noite de sexta-feira, 3, ele e as netas entraram na piscina da propriedade durante a noite de verão.

O momento em família foi registrado por Poliana Rocha, esposa de Leonardo, nas redes sociais. “Suas Marias”, disse ela na legenda.

Vale lembrar que o cantor sertanejo tem seis netos: Maria Sophia e Maria Vitória, filhas de Pedro Leonardo; Noah, filho de Jéssica Beatriz; e Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, filhos de Zé Felipe.

Pedro Leonardo exalta apoio da família ao recordar grave acidente de carro

O cantor Pedro Leonardo abriu o coração ao falar sobre sua trajetória pessoal e recordou o grave acidente de carro que sofreu em 2012. Na época, o filho de Leonardo capotou o veículo na estrada MG-452 em Itumbiara, Goiás, e foi arremessado para fora.

Em entrevista à 'Quem', Pedro, que teve traumatismo craniano e trauma abdominal devido ao acidente, comentou a respeito do processo de tratamento e recuperação. O artista ainda destacou o apoio e importância da família durante o período delicado em sua saúde; confira detalhes!

Leonardo é definido pelo filho João Guilherme

O ator João Guilherme abriu o coração ao falar sobre o pai, o cantor Leonardo, incluindo as diferenças e semelhanças entre eles. Em entrevista à 'GQ', o jovem de 22 anos revelou que, apesar de serem opostos em diversas situações, ele faz questão de herdar uma característica do artista sertanejo.

"Meu pai foi criado e educado em outro tempo. Então, não sei se é a pessoa ideal para me dizer o que fazer e como me comportar", declarou João Guilherme. Na sequência, o ator ressaltou que leva para a vida um dos maiores exemplos do pai: a humildade.

"Ele sempre foi o maior exemplo de humildade. É atencioso e carinhoso com todos os fãs. Essa é uma das maiores heranças que posso levar", disse o famoso. Vale lembrar que João Guilherme já comentou anteriormente sobre a relação com o pai e explicou que os dois não são muito próximos.

