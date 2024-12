Leonardo chora com homenagem para Leandro em show

Leonardo fica emocionado em trecho de show com homenagem para seu irmão falecido, o cantor Leandro. Veja as fotos

O cantor Leonardo viveu um momento emocionante durante o seu show neste sábado, 14. Ele cantou em um estádio de São Paulo durante um projeto de Gusttavo Lima.

Em um trecho do show, o artista chorou ao ficar emocionado com homenagem para o seu irmão falecido, o cantor Leandro. Durante uma das músicas da antiga dupla, as fotos de Leandro apareceram no telão e o sertanejo levou a mão aos olhos para controlar as lágrimas.

Vale lembrar que Leandro faleceu há 26 anos em decorrência de um tumor raro no pulmão. Na época, a dupla Leandro e Leonardo estava no auge do sucesso. Depois de um período de luto, o sobrevivente decidiu seguir a carreira sozinho.

Família de Leandro passou por exame de DNA com homem que dizia ser filho dele

O resultado do exame de DNA de um homem que se dizia filho do cantor sertanejo Leandro foi revelado. De acordo com o Portal Leo Dias, o exame de DNA apontou que o homem, chamado Leandro de Jesus, não é filho biológico do sertanejo Leandro.

O exame foi feito após o homem abrir um processo na justiça para solicitar a comprovação da paternidade. O DNA foi feito com uma amostra coletada de Thiago, um dos filhos do cantor falecido.

O homem contou no processo que sua mãe teve um breve romance com Leandro antes da fama. Porém, o romance terminou e ela nunca quis ir à justiça para reconhecer o pai do filho e também não contou a história para o filho.

Muitos anos depois, o homem soube da possibilidade e entrou na justiça para pedir exame de DNA. Segundo o colunista, o exame já foi feito e o resultado deve sair em breve.

Leia também: Saiba quais filhos de Leonardo foram ao aniversário de Maria Flor