João Guilherme conta último presente que ganhou de Leonardo: 'Tinha 11 anos'

Filho do cantor Leonardo, o ator João Guilherme revelou que, apesar de ser herdeiro, não possui acesso ao dinheiro do pai

Filho do cantor Leonardo, o ator João Guilherme abriu o jogo ao falar sobre o status de 'nepobaby' durante participação no programa 'Lady Nigth', do Multishow. Em conversa com a apresentadora Tata Werneck, o artista contou como encara o título de herdeiro do famoso.

Ao longo do bate-papo, João Guilherme explicou que não é muito próximo de Leonardo. "A princípio, eu sou [herdeiro]. Todo mundo olha e fala: ‘esse menino é herdeiro’. Só que eu não tenho acesso ao dinheiro do meu pai. Eu sou aquele herdeiro que só não tem nenhum dinheiro do pai", declarou.

Em seguida, o ator revelou que o último presente recebido do artista sertanejo foi há muito tempo. "O último presente que ele me deu, mesmo, porque eu pedi no shopping, foi um boné e eu tinha 11 anos, e era só um boné", contou João.

O famoso ainda brincou ao comentar sobre Maria Alice e Maria Flor, filhas de Virginia Fonseca e Zé Felipe, seu irmão. "Mas eu posso pedir para uma sobrinha minha, a Maria Alice, Maria Flor... São 4 sobrinhas Marias e todas elas já têm mais dinheiro na conta do que eu", se divertiu ele. "Eu sei, um laço daquele é o IPTU do meu condomínio", acrescentou Tata Werneck em tom humorado.

Além das Marias, Virginia e Zé, que estão juntos há cerca de 4 anos, também são pais do pequeno José Leonardo, de quase 2 meses de vida. Leonardo, por sua vez, ainda é pai de Pedro Leonardo, Jéssica Beatriz, Monyque Isabella e Matheus Vargas.

João Guilherme anuncia seus planos de casar com Bruna Marquezine

Na noite de terça-feira, 29, foi ao ar a participação de João Guilherme no programa 'Lady Night', comandado por Tata Werneck no Multishow. Em um trecho da atração, o ator passou por um detector de mentiras e foi questionado sobre a possibilidade de se casar. Sincero, ele revelou seus planos de subir ao altar com Bruna Marquezine.

Durante o programa bem-humorado de Tata, João foi submetido a um polígrafo, e suas respostas foram analisadas por um profissional. Ao ser questionado sobre seu atual status de relacionamento, ele afirmou estar "apaixonadíssimo", e a resposta passou pelo teste. Além disso, o jovem também foi questionado sobre seus planos de casamento; confira detalhes!

