Quem são os netos de Leonardo? Cantor acaba de se tornar avô pela sexta vez

Com a chegada do filho caçula de Virginia Fonseca e Zé Felipe na família, Leonardo se torna avô pela sexta vez; conheça os netos do cantor!

No último domingo, 8, Leonardo celebrou a chegada do mais novo membro da família, que inclusive foi nomeado em uma homenagem: José Leonardo. Com o nascimento do filho caçula de Zé Felipe e de Virginia Fonseca, o cantor sertanejo agora é avô pela sexta vez. Que tal relembrar quem são todos os netinhos do artista?

Leonardo é pai de Pedro Leonardo, Monyque Isabella, Jéssica Costa, Zé Felipe, Matheus Vargas e João Guilherme, totalizando seis filhos, todos frutos de diferentes relacionamentos. No entanto, nem todos os herdeiros já aumentaram a família. Apenas três deles são responsáveis pelas crianças que carregam o sobrenome Costa; confira a seguir!

Maria Sophia e Maria Vitória:

Há 13 anos, Leonardo celebrava a chegada de sua primeira netinha, Maria Sophia, que hoje é influenciadora digital. Desde então, nasceu também Maria Vitória, mais conhecida como Mavie, que hoje tem seis anos. As duas primeiras netinhas do cantor sertanejo são filhas de seu primogênito Pedro Leonardo, frutos do relacionamento com Thais Gebelein.

Noah Costa:

A terceira filha de Leonardo, Jéssica Beatriz Costa, também deu à luz seu filho único e segundo neto do cantor há sete anos. Noah Costa Pedroso, um dos poucos meninos da família, é fruto de um antigo relacionamento da influenciadora digital com o empresário Sandro Pedroso, que é ex-participante do reality show da Record, ‘A Fazenda’.

Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo:

Dando continuidade à sequência de Marias, Virginia Fonseca e Zé Felipe deram à luz sua primogênita, Maria Alice, há três anos. Pouco depois, eles anunciaram a chegada de mais uma menina, Maria Flor, que agora tem um ano. No último domingo, 9, a família aumentou novamente com o nascimento do sexto netinho de Leonardo, um menino chamado José Leonardo.

Vale destacar que antes mesmo da chegada do pequeno, Virginia já revelou que pretende 'fechar a fábrica0 com Zé Felipe: “Esse vai ser o último, pra mim deu”, ela declarou durante seu programa no SBT. Parece que cabe aos demais filhos de Leonardo a responsabilidade de ampliar a família Costa. Será que vem mais Marias e Josés por aí?

Leonardo ganha recepção especial com bar na maternidade de Virginia

No último domingo, 8, Leonardo foi surpreendido com uma recepção especial na maternidade onde sua nora, Virginia Fonseca deu à luz ao neto, José Leonardo. Em suas redes sociais, a influenciadora digital mostrou que montou um bar exclusivo no local, para o cantor, que aproveitou enquanto celebrava o nascimento do netinho.