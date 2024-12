Pedro Leonardo exalta apoio da família ao recordar grave acidente de carro

O cantor Pedro Leonardo, que sofreu um acidente de carro em 2012, mencionou a grande importância da família durante sua recuperação

O cantor Pedro Leonardo abriu o coração ao falar sobre sua trajetória pessoal e recordou o grave acidente de carro que sofreu em 2012. Na época, o filho de Leonardo capotou o veículo na estrada MG-452 em Itumbiara, Goiás, e foi arremessado para fora.

Em entrevista à 'Quem', Pedro, que teve traumatismo craniano e trauma abdominal devido ao acidente, comentou a respeito do processo de tratamento e recuperação. O artista ainda destacou o apoio e importância da família durante o período delicado em sua saúde.

"Os médicos disseram que eu tinha um ano para recuperar o máximo possível, mas Deus foi bom comigo. Hoje estou 100%: fisicamente, psicologicamente e emocionalmente. Minha família me ajudou a vencer todas as barreiras. Graças a Deus, estou aqui hoje, feliz e saudável", declarou o cantor.

Pedro Leonardo e a esposa, Thais Gebelein, desembarcaram em São Paulo para participar da festa especial de 50 milhões da cunhada, Virginia Fonseca, realizada na noite de quarta-feira, 18, na capital. A influenciadora digital recebeu familiares, amigos e fãs para celebrar o marco em sua carreira.

Pedro Leonardo e a esposa na festa de Virginia - Foto: Brazil News / Manuela Scarpa

Pedro Leonardo e as filhas surpreendem Leonardo com presente original

Em julho deste ano, o cantor Leonardo completou 61 anos e recebeu diversos presentes especiais dos filhos. O primogênito do famoso, o cantor Pedro Leonardo, preparou uma surpresa com as filhas, Maria Sophia e Maria Vitória, para a data comemorativa do pai.

A esposa do aniversariante, Poliana Rocha, também compartilhou o presente feito pelo enteado e as netas: eles cantando Pense Em Mim. O trio regravou o sucesso de Leonardo e encantou ao fazer a homenagem simbólica; confira detalhes!

