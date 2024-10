Saiba quais filhos de Leonardo foram ao aniversário de Maria Flor

Leonardo encontra 5 dos 6 filhos durante a festa de aniversário da neta Maria Flor. Saiba quem esteve na celebração da família do sertanejo

O cantor Leonardo viveu uma noite especial com sua família nesta terça-feira, 22. Ele teve a chance de encontrar 5 dos 6 filhos durante a festa de aniversário da neta Maria Flor, filha de Virginia e Zé Felipe. Saiba quais filhos do sertanejo estiveram por lá:

Pai da aniversariante, o cantor Zé Felipe, filho de Leonardo com Poliana Rocha, esbanjou estilo ao surgir com look combinando com sua esposa, Virginia Fonseca, na festa da filha. Os dois estavam com looks vermelhos e estilosos.

Zé Felipe e Virginia Fonseca - Foto: Brazil News

Por sua vez, o ator João Guilherme, que é filho de Leonardo com Naira Ávila, foi sozinho na festa e protagonizou momentos de carinho com o pai ao encontrá-lo na festa. Antes de ir para o evento, ele deu presentes inusitados para as sobrinhas Maria Alice e Maria Flor. Ele presenteou as meninas com coelhos brancos.

João Guilherme e Leonardo - Foto: Brazil News

A agrônoma Monyque Isabella, que é filha de Leonardo com Sandra, estava na festa junto com sua namorada, Jessica Kalossi. Simpáticas, as duas posaram sorridentes para as fotos na entrada do evento.

Monyque Isabella e Jessica Kalossi - Foto: Brazil News

Enquanto isso, a influencer Jéssica Beatriz Costa, que é filha de Leonardo com Priscila Beatriz, chegou na festa com seu filho, Noah. Os dois também esbanjaram simpatia na hora das fotos na celebração.

Noah e Jessica Beatriz Costa - Foto: Brazil News

Por fim, o cantor Matheus Vargas, filho de Leonardo com Liz Vargas, esteve na festa junto com sua namorada, a ex-BBB Hariany. Os dois posaram abraçadinhos para as fotos e mostraram seus sorrisos.

Hariany e Matheus Vargas - Foto: Brazil News

O único filho de Leonardo que não esteve no evento familiar foi o mais velho, Pedro Leonardo. Ele está nos Estados Unidos com sua família para curtir as férias nos parques de diversões da Flórida.

