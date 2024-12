Resultado do DNA de suposto filho de Leandro é divulgado

Saiba qual foi o resultado do exame de DNA que um homem fez com a família do cantor Leandro após levantar suspeitas de paternidade

O resultado do exame de DNA de um homem que se dizia filho do cantor sertanejo Leandro foi revelado. De acordo com o Portal Leo Dias, o exame de DNA apontou que o homem, chamado Leandro de Jesus, não é filho biológico do sertanejo Leandro.

O exame foi feito após o homem abrir um processo na justiça para solicitar a comprovação da paternidade. O DNA foi feito com uma amostra coletada de Thiago, um dos filhos do cantor falecido.

O homem contou no processo que sua mãe teve um breve romance com Leandro antes da fama. Porém, o romance terminou e ela nunca quis ir à justiça para reconhecer o pai do filho e também não contou a história para o filho.

Muitos anos depois, o homem soube da possibilidade e entrou na justiça para pedir exame de DNA. Segundo o colunista, o exame já foi feito e o resultado deve sair em breve.

Quem são os filhos do cantor Leandro?

O cantor Leandro teve quatro filhos em sua vida. O primogênito é Thiago Costa, de 39 anos, fruto do primeiro casamento do sertanejo com Célia Gonçalves. O artista também é pai de Lyandra Costa, única filha mulher, que está com 28 anos, fruto do relacionamento com Andrea Mota.

Inclusive, Leandro e Andrea também tiveram Leandro, o Leandrinho Costa, caçula dele e que está com 26 anos.

Por fim, o cantor também teve Leandro Borges, que só foi reconhecido após a morte do sertanejo e está com 30 anos.

Qual foi a causa da morte de Leandro?

Leandro lutou contra um tipo raro de câncer no pulmão. Ele descobriu estar acometido pela doença após ter sido encontrado desmaiado em 1998, e, após fazer um raio-X descobriu que o tumor já estava do tamanho de uma laranja.

O artista chegou a procurar um tratamento no hospital da Universidade John Hopkins, nos Estados Unidos, e descobriu que se tratava de um tumor de Askin, um tipo bastante raro em adultos que tem chances de sobrevivência abaixo de 40%.

Sua última aparição pública foi em 8 de junho, e Leandro já estava bastante debilitado devido ao tratamento da quimioterapia. Ele apareceu na janela de seu apartamento enrolado em uma bandeira do Brasil, após apoiar a seleção brasileira na Copa do Mundo de 1998.

Leandro morreu uma semana depois, após ter sofrido uma parada cardiorrespiratória. Seu corpo foi velado na Assembleia Legislativa de São Paulo e, na ocasião, mais de 25 mil fãs puderam se despedir do músico sertanejo.

Leia também: Filho caçula do cantor Leandro faz rara aparição e semelhança rouba a cena