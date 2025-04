Especialista explica sintoma de Adriane Galisteu na menopausa: 'Extremamente comum'

Danielle Gitti (CRF 59443-1) é Farmacêutica Esteta e Tricologista, com mais de 14 anos de experiência na área da saúde. Apaixonada por promover cuidado e o bem-estar dos pacientes, ela se especializou em tricologia, uma área que se dedica ao diagnóstico e tratamento de doenças do cabelo e do couro cabeludo. Como docente há mais de 8 anos, Danielle compartilha seu conhecimento com alunos e profissionais da saúde, contribuindo para a formação de uma nova geração de especialistas. Sua abordagem integrativa combina ciência, estética e cuidado personalizado, buscando sempre resultados que melhorem a autoestima e a qualidade de vida de seus pacientes. Danielle é tambem empresária e empreendedora CEO da Cabeloz e atual Presidente da Farmacann.