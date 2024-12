Quem é o filho de Leandro que ofereceu amostra de DNA para exame?

Família do cantor sertanejo Leandro foi surpreendida com o processo de um suposto filho do artista, mas rumor foi desmentido em exame de DNA. Saiba mais

A família do cantor sertanejo Leandro (1961-1998), da dupla com Leonardo, foi surpreendida com um pedido da justiça para que realizassem um exame de DNA para um suposto reconhecimento de paternidade. Um homem dizia que era filho do artista, já que sua mãe teve um breve romance com o cantor antes da fama. Com isso, um dos filhos do sertanejo ofereceu sua amostra de DNA para a comparação do exame.

De acordo com o Portal Leo Dias, o filho biológico de Leandro que fez o exame de DNA para comparar com a amostra do homem foi Thiago Gonçalves Costa, de 39 anos. No entanto, o resultado do exame de DNA deu negativo - o homem que solicitou o exame não é filho do cantor sertanejo.

Que tal saber mais sobre Thiago? O rapaz é um dos filhos mais conhecidos de Leandro. Ele nasceu em Goiânia e é fruto do relacionamento de Leandro com Célia Gonçalves. Ele se tornou famoso por seguir os passos do pai na música. Ele formou uma dupla com seu primo Pedro Leonardo, filho de Leonardo, em 2002. Eles fizeram sucesso com a dupla Pedro & Thiago e rodaram o Brasil com seus shows. Porém, a dupla chegou ao fim em 2012, quando Pedro sofreu um acidente de carro que o deixou um longo período no hospital.

Hoje em dia, Thiago se define nas redes sociais como musicista, cristão, conservador e empresário. Ele costuma compartilhar fotos de seus passeios com os amigos e também relembra momentos da carreira do pai.

Em agosto de 2024, o rapaz fez questão de relembrar o dia em que o pai faria aniversário. “Hoje o senhor estaria fazendo 63 anos ,e como jovem ainda estaria …mas Deus quiz que sua passagem fosse curta, mais muito marcante nos nossos corações …paizinho ,de onde o senhor estiver ,se sinta muito amado que é que o senhor merece ,te amo do fundo do meu coração ,é difícil dizer todos sentimentos que eu sinto …me sinto privilegiado por ter vivido 13 anos do seu lado …te amo eternamente", escreveu.

Leandro teve 4 filhos

O cantor Leandro teve quatro filhos em sua vida. O primogênito é Thiago Costa, de 39 anos, fruto do primeiro casamento do sertanejo com Célia Gonçalves. O artista também é pai de Lyandra Costa, única filha mulher, que está com 28 anos, fruto do relacionamento com Andrea Mota.

Inclusive, Leandro e Andrea também tiveram Leandro, o Leandrinho Costa, caçula dele e que está com 26 anos.

Por fim, o cantor também teve Leandro Borges, que só foi reconhecido após a morte do sertanejo e está com 30 anos.

