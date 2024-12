É oficial! Maiara surge aos beijos com empresário bonitão. Saiba quem é

A cantora Maiara assume romance com empresário durante show em São Paulo após rumores de affair. Veja os dois juntinhos

A cantora Maiara, da dupla com Maraisa, está apaixonada novamente! Depois de ficar solteira por um período, ela vive um novo affair. Neste sábado, 14, a estrela assumiu o romance com o empresário Mohamed Nassar.

Os dois posaram abraçados e trocando beijos após o show da dupla Maiara e Maraisa no estádio do Morumbi, em São Paulo. Com sorrisos nos rostos, eles mostraram que estão apaixonados e mais unidos do que nunca.

Vale destacar que Mohamed Nassar é empresário do comércio. De acordo com o colunista Leo Dias, ele tem uma loja de eletrônicos no Paraguai e atua em Foz do Iguaçu, no Paraná. Ele é discreto na internet e tem o seu perfil fechado.

Os rumores de affair entre eles começou em novembro, quando começaram a ser vistos juntos em eventos.

Maiara revela qual é seu maior sonho

As cantoras Maiara e Maraisa receberam a visita especial de Marcos Mion e bateram um papo bastante sincero com o apresentador da TV Globo na fazenda da dupla, localizada em Aruanã, em Goiás. Ao longo da entrevista, as irmãs gêmeas abriram o coração e falaram detalhes da vida pessoal e profissional.

Em meio a conversa com Maiara, Marcos Mion perguntou à artista sertaneja qual é seu maior sonho. Sincera, a famosa revelou que deseja ser tia. Atualmente, Maraisa está noiva do empresário Fernando Mocó e já revelou planos de engravidar.

"Que a Maraisa seja mãe. Ela vai ser uma mãe maravilhosa, estou doida para isso acontecer. Ela já vem se preparando para ser mãe, então seria uma alegria muito imensa se eu recebesse essa notícia, seria o sonho da minha vida", declarou ela em resposta a Mion, bastante emocionada. "Estou fazendo de tudo para acontecer", disse Maraisa.

