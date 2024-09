Envolvido em investigações da Operação Integration, o sertanejo Gusttavo Lima realizou uma transmissão ao vivo para esclarecer o caso; confira

Na tarde desta segunda-feira, 30, Gusttavo Lima se pronunciou pela primeira vez após o Fantástico ter acesso à investigação da Operação Integration, que lida com apurações sobre um esquema de lavagem de dinheiro com casas de apostas.

Em live realizada em seu perfil oficial no Instagram, o sertanejo quebrou o silêncio sobre a investigação. "Fui surpreendido por tantas mentiras, tantas suposições, tantas fake news, e falei ‘gente, não é possível que eu tenha feito algo errado’. Por um lado estou muito tranquilo, de verdade, pois acredito na Justiça do Brasil, de Pernambuco, e tenho certeza que isso vai acabar o mais rápido possível", declarou.

"Jamais trocaria minha paz e honestidade por nenhum dinheiro do mundo. Quero bater com vocês ponto a ponto, estou abrindo meu coração a todos meus fãs. É para quem preciso prestar contas e a quem eu devo satisfação", continuou o cantor.

Na sequência, Gusttavo Lima opinou sobre o impacto das acusações em sua carreira. "Eu nem sei porque estou passando por isso. Isso, para mim, é assassinato de reputação, é isso que eu estou sentindo."

Ainda durante a transmissão ao vivo, o cantor conversou com seu advogado, Claudio Bessas, e deu a sua versão sobre a viagem à Grécia, em que teria supostamente ajudado dois foragidos da Justiça, André Rocha Neto e Aislla Rocha. O casal também está sendo investigado pela Operação Integration e teve prisão decretada no Brasil.

"Trabalhei o ano todo para juntar dinheiro e fazer essa viagem. Eu já tinha essa ideia de ir para a Grécia e gravar o terceiro 'Embaixador Acústico' lá. Foi uma viagem programada, gravei 20 músicas que estão sendo lançadas", ressaltou.

"A gente viajou no dia 1º e a Operação foi no dia 4. Ninguém sabia disso, pegou todo mundo de surpresa. A gente desenrolou o que tinha que desenrolar e os proprietários [André Rocha Neto e Aislla Rocha] seguiram viagem e a gente seguiu para outro caminho", afirmou o sertanejo.

E acrescentou: "Eu conhecei a Aislla e o Andre em 2022 e o nosso relacionamento é de muito profissionalismo, o meu contato com eles é cem por cento profissional."

O artista também falou sobre sua ida para Miami com a mulher, Andressa Suita, e os filhos, negando que estaria fugindo da Justiça. "Jamais vou fugir das minhas responsabilidades. Quando tudo isso pegou a gente de surpresa, falei para a Andressa: 'vamos para os Estados Unidos'. Eu preciso proteger você e os meus filhos. Estou nos Estados Unidos trabalhando e tenho shows nos próximos dias aqui, ninguém fugiu aqui, não. Foragido do quê, eu não sou bandido".

"Os prejuízos disso aí são gigantescos. Trabalho desde os dez anos de idade e sempre fui apaixonado por música. Toda a minha fortuna eu devo a Deus e aos meus fãs, que me deram a oportunidade de aproveitar tudo isso e abraçar a minha família. São 25 anos trabalhando. Tudo que conquistei foi da minha garganta, através do meu talento. Perdi a minha irmã em 2012 e não tive condição de ir no velório da minha irmã porque estava na Europa fazendo divulgação. Se hoje eu tenho o meu patrimônio, é justo."

Por fim, ele garantiu que está com a consciência tranquila. "Fui pego de surpresa, mas, por dentro, estou supertranquilo. Meu coração está tranquilo, à disposição da Justiça, apesar de achar tudo isso uma loucura. É tudo uma grande distorção. Quero assegurar todos os meus fãs que nunca na minha vida negociei e compactuei com qualquer coisa errada ou que infrinja as leis brasileiras".

"Eu tenho certeza que a gente vai sair de tudo isso com a cabeça limpa. Sou réu primário, nunca fui preso, nunca bati em ninguém", finalizou.

Confira na íntegra:

Entenda o caso:

Na última segunda-feira, 23, o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) emitiu uma ordem de prisão contra o cantor sertanejo Gusttavo Lima. A decisão ocorreu durante as investigações da Operação Integration, uma ação conduzida por autoridades policiais de diversos estados do Brasil, que apura crimes de lavagem de dinheiro. As informações são do portal G1.

O mandado de prisão preventiva foi expedido pela juíza Andrea Calado da Cruz, da 12ª Vara Criminal do Recife. A decisão foi divulgada após o Ministério Público devolver o inquérito à Polícia Civil, solicitando a realização de novas investigações e sugerindo que as prisões preventivas fossem substituídas por outras medidas cautelares.

Segundo informações do G1, no documento, a juíza afirma que não vislumbra, "no momento, nenhuma outra medida cautelar menos gravosa capaz de garantir a ordem pública".

No entanto, na terça-feira, 24, o artista teve o pedido de prisão preventiva revogado. De acordo com o site G1, o desembargador Eduardo Guilliord Maranhão, tomou a decisão de revogar o pedido de prisão preventiva do artista.

O pedido foi decidido pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco após o desembargador alegar que as considerações da prisão preventiva eram genéticas e que não há indícios de que ele tivesse dado guarida a fugitivos.