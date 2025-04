Viviane Araújo impressiona ao exibir seu físico atual; veja como ela está

Recém-chegada aos 50 anos, Viviane Araújo impressiona ao mostrar como está seu físico; famosa revelou curvas treinadas em look fitness na academia

A atriz Viviane Araújo chamou a atenção com novas fotos em sua rede social. Nesta terça-feira, 15, a famosa compartilhou cliques se exibindo na academia e não passou despercebida. Usando um look fitness, a famosa roubou a cena.

Nos registros, a artista, que está no ar na novela das sete, Volta Por Cima, posou de costas e ostentou seu bumbum empinado. Recém-chegada aos 50 anos, Viviane Araújo esbanjou suas curvas torneadas e provou que está com o corpo sarado.

"Sempre no foco", disse ela ao exibir as fotos e ainda um vídeo treinando. Nos comentários, os internautas encheram a musa de elogios. "Maravilhosa sempre", admiraram os seguidores. "Perfeita", falaram outros.

Nas últimas semanas, Viviane Araújo comemorou seus 50 anos com uma grande festa luxuosa. Para a data marcante, a atriz apostou em uma celeberação com decoração exuberante e um look poderosíssimo.

No dia em que completou 50 anos, ela refletiu sobre a chegada do novo ciclo. “Cinco décadas vividas, sentidas e aproveitadas. Não sou mais a mesma de antes e isso é maravilhoso. Cheguei até aqui carregando histórias que me moldaram, risadas que ecoam na memória e sonhos que ainda me fazem brilhar os olhos. Bem-vindos aos meus 50 anos e à melhor versão de mim”, disse ela no vídeo compartilhado.

Veja as fotos de Viviane Araújo na academia:

Viviane Araújo impressiona ao mostrar detalhes de sua festa de 50 anos

A atriz Viviane Araújo impressionou ao compartilhar novas fotos de sua festa de aniversário de 50 anos. Após alguns dias do evento, a famosa publicou mais cliques para exibir os detalhes da comemoração e chamou a atenção com os detalhes.

Depois de exibir alguns registros da celebração exuberante, a rainha de Carnaval revelou mais de como foi o grande dia. Além de mostrar melhor a decoração em preto e dourado, a artista exibiu os docinhos, bolos e lembrancinhas.

"Mais alguns detalhes da decoração com essa identidade visual que ficou um luxo", contou sobre ter tido tudo personalizado com seu nome. Veja as fotos aqui!