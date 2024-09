Gusttavo Lima cancela show e volta aos Estados Unidos

Depois de ter a prisão revogada na semana passada, Gusttavo Lima esteve no Brasil por alguns dias, mas já voltou aos EUA

O cantor Gusttavo Lima já está de volta aos Estados Unidos. De acordo com o site Notícias da TV, a equipe do artista confirmou que ele já retornou para Miami, onde sua família está há alguns dias. Além disso, o portal G1 informou que o artista cancelou um show que aconteceria na quinta-feira, 2 de outubro, em Petrolândia, Pernambuco.

A publicação revelou que Lima tinha contrato para se apresentar na Festa de São Francisco de Assis e iria receber o cachê de R$ 1.100.000 para a apresentação. Porém, a prefeitura da cidade informou ao G1 que o artista cancelou o show.

Gusttavo Lima é um dos nomes apontados na Operação Integration, que investiga lavagem de dinheiro. O artista estava nos Estados Unidos quando teve a prisão preventiva decretada. Porém, a decisão foi revogada por um desembargador de justiça no dia seguinte. No final da semana passada, o cantor voltou ao Brasil para retomar a agenda de shows. Porém, neste final de semana, ele já retornou aos Estados Unidos.

Nota oficial da equipe de Gusttavo Lima

O cantor Gusttavo Lima virou assunto no noticiário nacional nesta semana após ser alvo de uma investigação e ter a prisão preventiva decretada. Nesta terça-feira, 24, o Tribunal de Justiça de Pernambuco revogou o pedido de uma justiça ao aceitar o habeas corpus.

Depois que a decisão de revogação foi divulgada na imprensa, a equipe jurídica do cantor divulgou uma nota oficial sobre o assunto.

"A defesa do cantor Gusttavo Lima recebe com muita tranquilidade e sentimento de justiça a decisão proferida na tarde de hoje pelo Desembargador do TJPE Dr. Eduardo Guilliod Maranhão, que concedeu o habeas corpus. A decisão da juíza de origem estabeleceu uma série de presunções contrárias a tudo que já se apresentou nos autos, contrariando inclusive a manifestação do Ministério Público do caso. A relação de Gusttavo Lima com as empresas investigadas era estritamente de uso de imagem e decorrente da venda de uma aeronave. Tudo feito legalmente, mediante transações bancárias, declarações aos órgãos competentes e registro na ANAC", informaram.

E completaram: "Tais contratos possuíam diversas cláusulas de compliance e foram firmados muito antes de que fosse possível se saber da existência de qualquer investigação em curso. Gusttavo Lima tem e sempre teve uma vida limpa e uma carreira dedicada à música e aos fãs. Oportunamente, medidas judiciais serão adotadas para obter um mínimo de reparação a todo dano causado à sua imagem".