Em meio à Operação Integration, Gusttavo Lima anuncia live para conversar com os fãs

Com nome envolvido nas investigações da Operação Integration, o cantor Gusttavo Lima anunciou que fará transmissão ao vivo para falar com os fãs

Na manhã desta segunda-feira, 30, o cantor Gusttavo Lima usou as redes sociais para anunciar que fará uma transmissão ao vivo para conversar com seus seguidores. O artista está sendo alvo da Operação Integration, uma investigação que apura suspeitas de lavagem de dinheiro e envolvimento com jogos ilegais.

“Boa tarde bebêzada, tudo bem? Vamos conversar? Hoje às 16h nos encontraremos em uma super live! Conto com vocês”, escreveu ele nos Stories do Instagram.

Vale destacar que o cantor sertanejo retornou aos Estados Unidos após se apresentar no Pará na última sexta-feira, 27, e cancelar um show que estava programado para a próxima quarta-feira, 02, em Pernambuco.

Confira a publicação de Gusttavo Lima:

Gusttavo Lima cancela show e volta aos Estados Unidos

O cantor Gusttavo Lima já está de volta aos Estados Unidos. De acordo com o site Notícias da TV, a equipe do artista confirmou que ele já retornou para Miami, onde sua família está há alguns dias. Além disso, o portal G1 informou que o artista cancelou um show que aconteceria na quinta-feira, 2 de outubro, em Petrolândia, Pernambuco.

A publicação revelou que Lima tinha contrato para se apresentar na Festa de São Francisco de Assis e iria receber o cachê de R$ 1.100.000 para a apresentação. Porém, a prefeitura da cidade informou ao G1 que o artista cancelou o show.

Gusttavo Lima é um dos nomes apontados na Operação Integration, que investiga lavagem de dinheiro. O artista estava nos Estados Unidos quando teve a prisão preventiva decretada. Porém, a decisão foi revogada por um desembargador de justiça no dia seguinte. No final da semana passada, o cantor voltou ao Brasil para retomar a agenda de shows. Porém, neste final de semana, ele já retornou aos Estados Unidos.