Lexa se emociona ao ouvir música em homenagem à filha: 'É tanto amor'

A cantora Lexa mostrou sua reação ao ouvir a música 'Você e Eu', feita em homenagem a sua filha, Sofia, que morreu dias após o nascimento

Lexa usou as redes sociais na manhã desta terça-feira, 15, para mostrar um trecho da música Você e Eu, feita em homenagem a Sofia, sua filha com o ator Ricardo Vianna, que morreu alguns dias após o nascimento.

No vídeo, a cantora aparece bastante emociona ao ouvir um pedaço da canção, que será lançada nesta sexta-feira, 18. "A música mais linda do mundo pra mim. Após escrevermos, foram fazer os arranjos e tá aí um pedacinho da minha reação escutando… é tanto amor que eu não sei nem explicar…

Você e Eu - 18.04", escreveu a cantora na legenda.

Os internautas reagiram nos comentários. "Sua voz, sua emoção, o amor que você colocou nessa música vai além do que podemos imaginar", disse um seguidor. "Perdi meu bebê dia 03/04, com 22 semanas de gestação. Sinto sua dor! Que maravilhoso que você está transformando sua dor em beleza e amor, é isso que podemos fazer por nós e por eles", relatou uma fã. "Música mais linda do mundo! Eu vejo você, te amo!!", declarou Ricardo Vianna.

Nesta última segunda-feira, 14, Lexa revelou que tem buscado entender melhor as circunstâncias que levaram à perda da filha, por isso está realziando diversos exames. "Eu tô aqui no consultório onde eu fiz todo o meu pré-natal da Sofia e eu tô numa fase de muitos exames pra entender de fato tudo o que aconteceu. Estou fazendo exame pra tudo que vocês imaginarem na vida", contou a famosa.

Confira:

Lexa relata maior aprendizado após a maternidade

Recentemente, Lexa revelou ao público que separou o dia para curtir a mãe, Darlin Ferrattry. Bastante alegre, a famosa explicou que passou por uma transformação após a maternidade. Através de um vídeo, Lexa disse que passou a valorizar ainda mais alguns momentos, incluindo seu tempo ao lado de Darlin. Sofia, primeira filha da cantora com o ator Ricardo Vianna, faleceu três dias após o nascimento, em fevereiro deste ano.

"Depois que me tornei mãe, eu amo ainda mais a minha mãe. Vim buscar minha mamis para viver um dia de mãe e filha. Estou tão feliz. Depois que eu fui mãe, aprendi a amar ainda mais a minha mãe. Achei que não era possível, mas hoje em dia é um negócio de louco. Falei: 'Mãe, quero ficar com a senhora'. Já tinha combinado dias atrás para ela guardar esse dia na agenda pra mim, e ela guardou", declarou ela.

