Gusttavo Lima: Justiça revoga o pedido de prisão do cantor

Novidade sobre o caso de Gusttavo Lima com a justiça é anunciada nesta terça-feira, 24, apenas um dia após sair pedido de prisão preventiva

O cantor Gusttavo Lima teve o pedido de prisão preventiva revogado. De acordo com o site G1, o desembargador Eduardo Guilliord Maranhão, tomou a decisão de revogar o pedido de prisão preventiva do artista.

O pedido foi decidido nesta terça-feira, 24, pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco após o desembargador alegar que as considerações da prisão preventiva eram genéticas e que não há indícios de que ele tivesse dado guarida a fugitivos.

O cantor é investigado na Operação Integration, que lida com apurações sobre um esquema de lavagem de dinheiro com casas de apostas.

Atualmente, Gusttavo Lima está em Miami, nos Estados Unidos, para onde embarcou na madrugada de segunda-feira, 23.

Equipe de Gusttavo Lima emitiu comunicado

A decisão da justiça para prender Gusttavo Lima foi anunciada na segunda-feira, 23, por meio da imprensa. Assim, a equipe dele divulgou um comunicado oficial para informar que ele é inocente e que vão recorrer da decisão.

"A defesa do cantor GUSTTAVO LIMA recebeu na tarde desta segunda-feira (23/09), por meio da mídia, a decisão da Juíza Dra. ANDRÉA CALADO DA CRUZ da 12ª Vara Criminal de Recife/PE que decretou a prisão preventiva do cantor e de outras pessoas e, esclarece que as medidas cabíveis já estão sendo adotadas. Ressaltamos que é uma decisão totalmente contrária aos fatos já esclarecidos pela defesa do cantor e que não serão medidos esforços para combater juridicamente uma decisão injusta e sem fundamentos legais. A inocência do artista será devidamente demonstrada, pois acreditamos na justiça brasileira. O cantor GUSTTAVO LIMA jamais seria conivente com qualquer fato contrário ao ordenamento de nosso país e não há qualquer envolvimento dele ou de suas empresas com o objeto da operação deflagrada pela Polícia Pernambucana. Por fim, esclarecemos que os autos tramitam em segredo de justiça e que qualquer violação ao referido instituto será objeto e reparação e responsabilização aos infratores", informaram.