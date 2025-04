Como está Netinho? Cantor atualiza seu estado de saúde em meio a tratamento contra o câncer

O cantor Netinho usou as redes sociais para atualizar os fãs sobre seu estado de saúde em meio ao tratamento contra o câncer

O cantor Netinho usou as redes sociais na manhã desta terça-feira, 15, para atualizar os fãs sobre seu estado de saúde. Internado no Hospital Aliança Star, em Salvador, na Bahia, para a segunda etapa de seu tratamento contra um câncer no sistema linfático, ele contou que receberá alta nesta quarta-feira, 16, e celebrou o ganho de peso.

"Bom dia! Amanhã sairei de alta pela segunda vez. Em breve voltarei para as outras fases da quimioterapia. No total, são seis. Estou finalizando a segunda. Ganhei 1kg de ontem pra hoje", infromou ele, que complementou: "Terminando a segunda fase da minha quimioterapia. Além do cabelo que caiu, minha barba não nasce desde que comecei o tratamento. Só quando acaba que volta a crescer tudo de novo."

No último domingo (13), o cantor já tinha contado sobre sua previsão de alta. "Hoje é dia 12+1 de abril e acabei de saber que vou ter alta esta semana. O primeiro dia que puder, eu vou ao cinema".

Recentemente, o cantor contou que, no início da quimioterapia, ficou com um pouco de medo do tratamento, uma vez que ele achava que poderia ser invasivo. No entanto, logo que finalizou a primeira sessão de quimioterapia, o cantor explicou que se acalmou.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Netinho Oficial (@netinhooficialbrasileiro)

Transplante

Em recente publicação, Netinho contou que passará por um transplante de medula óssea. "Estou aqui no Hospital Aliança Star, em Salvador, Bahia, terminando a segunda fase da minha quimioterapia. Serão seis fases no total. No final, haverá um transplante de medula. Sem doador, um transplante de mim para mim mesmo. Vou fazer as fases todas. Tudo indo muito certo. Vamos que vamos. Bom dia!", explicou ele na publicação na rede social.

Leia também: Médica explica tratamento contra câncer do cantor Netinho: 'Personalizados'