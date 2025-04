No BBB 25, brothers se surpreendem com descoberta: 'Faria sentido'

Os participantes do BBB 25, da Globo, se deram conta que fizeram uma confusão de datas no programa. Veja o que aconteceu!

Os participantes do BBB 25, da Globo, fizeram uma confusão de datas dentro do confinamento. Após anteciparem as comemorações da Páscoa, eles descobriram que o feriado ainda não chegou, já que Tadeu Schmidtsoltou uma pista nesta segunda-feira, 14, dizendo: "Vamos esticar a Páscoa mais uma semana".

No último fim de semana, os confinados se confundiram com o calendário e anteciparam as comemorações da Páscoa. Na sexta-feira, 11, inclusive, deixaram de comer carne acreditando que era Sexta-Feira Santa. Nos dois últimos programas ao vivo, o apresentador deu pistas de que eles estavam enganados.

Reunidos na sala após o apresentador dizer que a páscoa seria esticada, os participantes percebem que fizeram confusão. "Será que a gente está errado e a Páscoa ainda é domingo?", falou Delma. " Será que ele está debochando da gente? Será que é no próximo? Porque faria sentido o coelhinho começar a vir uma semana antes", analisou Vitória Strada.

Com isso, os participantes tentaram calcular a data do feriado, contando 40 dias após o Carnaval. "Será que a gente acordou: 'Ele vive!'?", brincou a atriz. "A gente passou o dia inteiro: 'o coelho','o coelho!'". "Eu falei isso desde o início! Eu falei: 'Não faz sentido o coelho vir depois'", complementou Vitória.

"Ele debochou da gente, com certeza", concluiu Diego Hypolito. "Ele estava zoando a gente, a Páscoa é agora!" completou o ginasta.

Delma confessa seu único medo fora do reality

Disputando o 17º Paredão contraGuilhermee Renata, a sister Delma abriu seu coração durante uma conversa com Diego Hypolito na área externa do BBB 25, da Globo, nesta segunda-feira, 14. No bate-papo, ela refletiu sobre sua trajetória no confinamento e confessou um medo. Veja o que ela disse!

