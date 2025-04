Apresentador da Globo sofre acidente de moto: 'Maior susto da minha vida'

O apresentador Marcelo Lages,da Globo, contou que sofreu um acidente de moto em Belo Horizonte e deu detalhes do que aconteceu

O apresentadorMarcelo Lages, que faz parte do time do Globo Esporte MG, do bloco esportivo do Bom Dia MG e do Esporte Espetacular, sofreu um acidente de moto em Belo Horizonte. Em uma publicação nas redes sociais nesta segunda-feira, 14, ele compartilhou um vídeo do momento e deu detalhes do que aconteceu.

Para narrar a situação, Marcelo ilustrou com imagens das câmeras de segurança."Foi o maior susto da minha vida. E, olha, já rodei o carro duas vezes na rodovia, mas dessa vez eu quase fui parar embaixo de um ônibus. Vou explicar para vocês o que aconteceu", iniciou ele, que contou que o acidente aconteceu na semana passada.

"Fui levar a moto na revisão em um loja que fica na Avenida Pedro II, uma via muito movimentada de Belo Horizonte. Na hora que cheguei na loja, eles indicaram que eu a levasse na oficina, que fica na rua perpendicular ali à avenida. Para evitar entrar na avenida, que é muito movimentada, eu vi uma moto passando por cima da calçada e era da própria loja", iniciou.

Na sequência, Marcelo disse: "Sei que é errado andar (de moto) em cima da calçada, mas eu queria evitar aquela avenida muito movimentada. Quando fui virar o guidão, acelerei, a moto foi indo, não consegui frear, perdi o controle, atropelei um banner, caí na vala, tinha um bueiro e, de repente, já estava batendo na lateral do ônibus. Só lembro de tentar tirar a cabeça. Foram dois segundos, mas parecia um minuto. Lembro de tirar a cabeça para não ficar embaixo da roda".

De acordo com o jornalista, ele logo recebeu ajuda. "Na hora em que o acidente aconteceu, o motorista do ônibus parou, foi perguntar como eu estava, perguntou se queria fazer um boletim de ocorrência, mas eu realmente estava bem, não machuquei nada. Estava muito assustado e levantei na hora. O pessoal me ajudou. Só ralei a bunda. Não aconteceu mais nada comigo. Está um pouco dolorido e difícil de fazer atividade física, mas minha vida está normal. Tenho agradeceu muito ao Papai do Céu e ao anjo da guarda porque não machuquei nada."

Em seguida, contou o motivo de falar sobre o assunto. "Esse acidente aconteceu na semana passada. Já fui e voltei para o trabalho algumas vezes, vou continuar com a moto, mas quando esses momentos traumáticos acontecem comigo, eu prefiro falar para ajudar a superar. Assim que cheguei em casa, mostrei para a minha esposa, para os meus pais e meus amigos. Tenho que agradecer muito. Não aconteceu nada comigo. Estou bem."

Leia também: Babu Santana faz alerta após sofrer acidente de carro: 'Salvou a minha vida'

Veja a publicação: