Zé Felipe fica radiante com presente confeccionado pela filha na escola

Em Dia dos Pais no colégio, Zé Felipe fica realizado ao receber homenagem especial da primogênita; Maria Alice ainda confeccionou presente

O cantor Zé Felipe ganhou mais uma homenagem de Dia dos Pais. Nesta quinta-feira, 15, foi a vez da primogênita, Maria Alice, presentear o papai na escola. Após Maria Flor fazer sua apresentação nos últimos dias, a primogênita surpreendeu o famoso.

Na rede social, o herdeiro de Leonardo com Poliana Rocha compartilhou registros encantadores do momento em que recebeu um presentinho confeccionado pela sua herdeira mais velha com Virginia Fonseca. Muito carinhosa, ela surgiu abraçando o papai e exibindo o mimo que fez para ele com a ajuda das professoras.

"Dia de apresentação do dias dos pais na escolinha da Tota Alice! Terça foi da Floflo, hoje da Tota Alice e em breve será do Zé Leonardo que Deus abençoe a vida dos meus filhos sempre", escreveu Zé Felipe ao fazer um resumo de como foi o evento e revelando a lembrança que Maria Alice fez para ele, uma tela com vários recortes de seu rosto.

Ainda nos últimos dias, o artista divertiu ao surgir em um vídeo com a caçula, que por enquanto está no posto até José Leonardo nascer. Maria Flor então arrancou risadas ao repreender uma atitude Zé Felipe com ela.

É bom lembrar que Maria Alice já assustou o pai ao falar sobre estar conversando com o tio avô falecido, o cantor Leandro. A primogênita de Virginia Fonseca sempre mostra bastante ligação com ele e fala que é "Liandro".

