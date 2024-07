Zé Felipe se desespera ao ver a filha falando com tio Leandro: 'Larguei'

Ao ouvir Maria Alice falando com o tio Leandro, Zé Felipe se desespera e tem reação inusitada ao ver a pequena conversando com o falecido

O cantor Zé Felipe tem medo de espíritos e Virginia Fonseca contou sobre um episódio que eles vivenciaram recentemente com a filha mais velha, Maria Alice, de 3 anos, falando do tio falecido, o cantor Leandro, o irmão de Leonardo. Grande admirado do avô, a pequena curte suas músicas e acaba falando da ex-dupla, mesmo ninguém tendo contado para ela.

A apresentadora do SBT então contou que certo dia o marido apareceu correndo em seu closet após a garota dizer que estaria conversando com Leandro. Zé Felipe então relembrou o momento e falou como tudo aconteceu.

"Brincando, papai não sei o que, não sei, aí olhou pro lado e falou: 'né, tio leandro?', falei: 'que isso, menina?', sai fora veio, larguei ela lá", divertiu o filho de Poliana Rocha ao contar como foi o momento inusitado da pequena.

Virginia Fonseca ainda falou que ela diz ser Leandro, falecido em 1998 após perder a luta contra o câncer. "Maria Alice sempre fala do Leandro, quando ela coloca chapéu, aí a gente fala assim: 'você tá de boiadeira?', ela fala: 'não, Liandro'", contou como ela faz ao colocar o acessório na cabeça.

Ainda nesta quata-feira, 17, Maria Alice divertiu ao surgir "mandando e desmandando" em Leonardo. As herdeiras da influenciadora e de Zé Felipe ficaram com os avós em Goiânia enquanto foram para São Paulo trabalhar.

Ainda nos últimos dias, Maria Alice e a irmã, Maria Flor, de 1 ano, encantaram ao reconhecerem Leonardo em uma propaganda na televisão. A reação delas surpreendeu a todos com tanta fofura e carinho.

Filha de Virginia surpreende ao imitar mania do avô Leonardo

A filha mais velha de Virginia Fonseca e Zé Felipe, Maria Alice, de 3 anos, surpreendeu ao falar o que fará quando crescer. Recentemente, a influenciadora postou um vídeo da menina contando o que realizará na vida adulta e divertiu ao imitar os avôs, Leonardo e Margareth Serrão.

No registro, a primogênita do casal apareceu respondendo ao ser questionada o que fará quando crescer: "Tomar". Em seguida, a apresentadora do SBT perguntou o que seria a bebida e Maria Alice divertiu a mãe ao falar "cerveja". Veja o vídeo do momento engraçado aqui.