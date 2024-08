Virginia mostra Maria Alice dizendo que é Leandro: 'Do nada'

Mais uma vez, Virginia mostra a filha mais velha, Maria Alice, dizendo ser o tio avô falecido, o cantor Leandro, e impressiona com ligação

A filha mais velha de Virginia Fonseca e Zé Felipe, Maria Alice, de 3 anos, adora o avô Leonardo e há tempos deixa toda a família abismada ao falar do tio avô falecido, o cantor Leandro. Nesta quinta-feira, 01, a apresentadora do SBT gravou a garota dizendo ser o sertanejo que partiu em 1998.

Acostumada a usar várias fantasias, a primogênita da famosa surgiu colocando uma roupa de estilo cowboy e puxou conversa para mostrar como ela fala que é Leandro sem alguém dizer algo para ela. De calça jeans, camisa xadrez, chapéu e até cinto, Maria Alice entrou na personagem e falou ser o tio avô.

Virginia Fonseca então perguntou mais de uma vez se ela era a boiadeira e a pequena negou alegando ser Leandro. "Não, tio Leandro", respondeu. "Do nada", comentou a influenciadora ao exibir o momento.

É bom lembrar que, nas últimas semanas, Maria Alice assustou Zé Felipe ao dizer que estaria conversando com Leandro. Na hora, o cantor saiu do quarto com medo e foi atrás da esposa para contar o episódio.

Nesta semana, a família se mudou para a nova mansão de Goiânia. Cada uma das herdeiras ganhou uma suíte luxuosa. Virginia Fonseca impressionou ao revelar com detalhes como é o frigobar de seu quarto, seu escritório e academia.

Filha de Virginia surpreende ao imitar mania do avô Leonardo

A filha mais velha de Virginia Fonseca e Zé Felipe, Maria Alice, de 3 anos, surpreendeu ao falar o que fará quando crescer. Recentemente, a influenciadora postou um vídeo da menina contando o que realizará na vida adulta e divertiu ao imitar os avôs, Leonardo e Margareth Serrão.

No registro, a primogênita do casal apareceu respondendo ao ser questionada o que fará quando crescer: "Tomar". Em seguida, a apresentadora do SBT perguntou o que seria a bebida e Maria Alice divertiu a mãe ao falar "cerveja". Veja o vídeo do momento engraçado aqui.