Caçula de Virginia desaprova e repreende atitude de Zé Felipe: 'É meu'

Ao ver Zé Felipe tentando pegar um pedaço de sua comida, caçula de Virginia desaprova atitude e tem reação surpreendente; veja o que Maria Flor fez

A filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe, Maria Flor, que por enquanto é a caçula antes da chegada de José Leonardo, divertiu com mais uma de suas reações envolvendo comida. Quem acompanha a influenciadora sabe que a menina é "boa de garfo" e que adora fazer uma "boquinha".

Após divertir ao encher sua maleta de pão de queijo para ir ao parquinho, a irmã de Maria Alice arrancou risada dos internautas ao ter uma reação surpreendente ao ver o pai mordendo seu salgado. Maria Flor então fez cara feia e desaprovou a mordida de Zé Felipe em seu pão.

"KKKKKKKK o final ela olhando pra ver o tamanho do pedaço que o Josephino pegou quem se identifica?", divertiu-se a apresentadora do SBT ao ver a herdeira não querendo dividir sua comida com o pai e aconselhando o cantor a pegar o seu na mesa.

Ainda nos últimos dias, Maria Flor comoveu com mais um momento na mesa. Comendo sem parar no almoço, a filha de Virginia Fonseca encantou ao exibir seu apetite. É bom lembrar que ela começou na escola da irmã e surpreendeu ao ter uma adaptação muito rápida no local, querendo ficar todo o horário.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Serrão Costa (@virginia)

Virginia se choca ao ver a mãe e Zé Felipe 'destruindo' decoração da casa

A nova mansão de Virginia Fonseca e Zé Felipe em Goiânia ficou pronta na última semana e a famosa vem mostrando alguns detalhes luxuosos da casa. Com decoração deslumbrante, os ambientes foram todos pensados por profissionais e, na segunda-feira, 05, a influenciadora digital ficou em choque ao ver algumas mudanças que a mãe, Margareth Serrão, e o marido fizeram em alguns locais.

Incrédula ao ver duas cadeiras de ambientes internos na varanda, a apresentadora do SBT questionou a mãe sobre a alteração que ela fez no local. Virginia Fonseca então alertou Margareth sobre os móveis não combinarem com o cômodo. Saiba mais aqui.