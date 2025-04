Marido de Claudia Raia encanta ao mostrar passeio com o filho

Nas redes sociais, Jarbas Homem de Mello, marido de Claudia Raia, compartilhou um clique encantador ao lado de seu filho, Luca

Jarbas Homem de Mello encheu as redes sociais de fofura nesta quarta-feira, 9, ao compartilhar um clique inédito com o filho, Luca, de dois aninhos.

O marido da atriz Claudia Raia aproveitou o dia ensolarado para curtir um momento de lazer com o herdeiro. No registro postado nos Stories, Luca aparece em um brinquedo de um parque e encanta ao posar fazendo biquinho ao lado do papai.

Recentemente, Jarbas curtiu uma viagem romântica com a esposa. O artista e a amada viajaram juntos para Sevilha, na Espanha, e a atriz compartilhou os registros do passeio em suas redes sociais e falou sobre passar um período apenas com o marido. "Moisés fugiu para namorar comigo em Sevilha", escreveu ela na ocasião.

Vale lembrar que Claudia Raia também é mãe de Enzo Celulari, de 27 anos, e Sophia Raia, de 22, frutos de seu antigo relacionamento com o ator Edson Celulari.

Jarbas Homem de Mello com o filho, Luca - Foto: Instagram

Claudia Raia encanta ao comemorar o aniversário do filho

Claudia Raia encantou os seguidores ao comemorar o aniversário do filho caçula, Luca. O menino, fruto de seu casamento com Jarbas Homem de Mello, completou dois anos no dia 14 de fevereiro.

Em sua rede social, a atriz resgatou imagens de quando Luca era bebê e compartilhou fotos recentes do herdeiro. Além disso, ela também mostrou o pequeno ao lado de seus irmãos mais velhos, Enzo Celulari, de 27 anos, e Sophia Raia, de 22.

"Há dois anos nascia meu milagrinho, amor das nossas vidas, que enche nossos corações de amor, alegria, esperança e momentos lindos! Te amamos muito filho, que Deus e os anjinhos te guardem hoje e sempre, com muita saúde e amor! Viva nosso Bilico", se derreteu a mamãe na legenda da publicação. Veja a publicação!

