Laura Neiva posta foto rara de seus filhos mais novos com Chay Suede

Mãe de três crianças com Chay Suede, Laura Neiva posta cliques raros dos dois herdeiros mais novos, José e Ana, e encanta; veja como eles estão

Discretos com sua vida pessoal, raramente, os atores Chay Suede e Laura Neiva exibem os três filhos na rede social. Nesta quarta-feira, 08, a modelo resolveu encantar os seguidores e surpreendeu ao exibir dois de seus três herdeiros.

A famosa então compartilhou um registro do filho do meio, José, de três anos, usando máscara. Todo estiloso, o garoto apareceu usando calça jeans, jaqueta e um tênis quadriculado. A irmã mais nova, Ana, de cinco meses, também esbanjou seu charme ao surgir toda coberta.

A caçula apareceu toda protegida do frio. De touca na cabeça e cobertinha, tudo rosa, a bebê esbanjou fofura na rara aparição nos stories da mãe.

É bom lembrar que além deles, Chay Suede e Laura Neiva são pais da primogênita, Maria, de cinco anos. Recentemente, eles fizeram uma festa de aniversário para a herdeira mais velha. Mais uma vez, eles surpreenderam com a decoração autêntica da comemoração.

Nas últimas semanas, a atriz publicou um clique só de Ana. Na ocasião, ela encantou ao exibir como a menina está após alguns meses de anunciar o nascimento dela.

Veja as foto dos filhos de Chay Suede e Laura Neiva:

Laura Neiva se derrete ao comemorar o aniversário do filho

Laura Neivaencantou os seguidores das redes sociais ao comemorar o aniversário de seu filho, José. O menino, fruto de seu casamento com o ator Chay Suede, completou três anos em novembro.

Para comemorar a data especial, a atriz compartilhou em seu perfil oficial no Instagram uma sequência de cliques inéditos do herdeiro. Nas imagens, José aparece fazendo caras e bocas, além disso, ele também surgiu fantasiado como o Homem-Aranha.

Ao dividir os cliques encantadores, Laura se declarou para o filho. "Meu amor, você me emociona com seu jeitinho tão carinhoso. Eu amo ser sua mãe, que orgulho eu tenho de você, meu bebê, que hoje completa 3 anos! Viver com você é meu melhor presente. Viva o Zezé! Te amo, mamãe", se derreteu a mamãe coruja na legenda. Veja as fotos aqui!