Filha caçula de Roberto Justus monta look estiloso para a escola; veja

Com apenas quatro anos, filha caçula de Roberto Justus com Ana Paula Siebert monta look estiloso para a escola e impressiona; confira os detalhes

A filha de Roberto Justus e Ana Paula Siebert, Vicky Justus, de quatro anos, impressionou ao escolher seu look sozinha para ir à escola nesta terça-feira, 08. Estudando no mesmo colégio americano que a irmã, Rafaella Justus, e as sobrinhas, Chiara e Sienna, a pequena surpreendeu com seu estilo.

Seguindo os passos da mãe, a herdeira caçula do empresário mostrou seu bom gosto ao escolher peças neutras e com desenho da Hello Kitty para estudar. Vicky Justus então apostou em uma saia preta, meias da mesma cor e deu um toque especial com a camiseta da personagem, além de sapatos cheios de atitude.

No cabelo, a pequena ainda colocou um laço da Hello Kitty. "O look de hoje da escola", postou a mamãe orgulhosa. "Se admirando (ps.: ela que monta os looks)", contou a influencer sobre a menina.

Ainda nesta terça-feira, 08, em seus stories, Ana Paula Siebert revelou o motivo de não deixar Vicky Justus ter sua própria marca de roupa. Participando de alguns desfiles infantis, a pequena já recebeu convites para ter sua linha de produtos.

Ana Paula Siebert e Roberto Justus deixarão cobertura onde moram

A esposa de Roberto Justus, Ana Paula Siebert, revelou que eles não morarão mais no mesmo lugar que estão há 10 anos. Vivendo em uma cobertura de luxo em São Paulo, o casal resolveu se mudar e a influenciadora digital explicou melhor a decisão.

Após ser bastante questionada sobre o assunto, a loira esclareceu o motivo de deixarem o espaço onde estão desde quando se casaram. Ana Paula Siebert então comentou que mesmo tendo boas lembranças no local, agora, sentiram que é o momento de realizarem um sonho de uma casa. Saiba mais aqui!

