Virginia Fonseca chora com atitude da filha com a irmã: 'Percebo'

Ao ver reação da filha caçula com a irmã mais velha, Virginia Fonseca chora e compartilha momento único em sua rede social; veja

A influenciadora Virginia Fonseca compartilhou um momento único de suas filhas com Zé Felipe, Maria Alice e Maria Flor. Nesta quarta-feira, 21, a apresentadora do SBT postou um vídeo da reação que a caçula teve com a irmã mais velha ao chegar da escola e encantou os internautas.

Isso porque, a mais nova mostrou ser apaixonada por Maria Alice ao perguntar por ela logo ao chegar em casa. Após se acostumar em um dia com a rotina da escola, Maria Flor chegou contente para abraçar a irmã, que faltou no colégio por estar doente.

"Nesses momentos que eu percebo que fiz a melhor escolha! Eu amo vocês e amo o jeito que vocês se amam. Floflo chegou da escola e a primeira pessoa que ela perguntou foi da Maria Alice, a Maria ouviu e abriu os braços p ela dar um abraço e ela foi correndo, eu não to chorando não, magina", disse emocionada.

Essa não é a primeira vez que a duplinha esbanja amor. Nas últimas semanas, ao começar na escola, Maria Flor foi recepcionada de forma calorosa pela irmã e emocionou a mamãe com sua atitude

Ainda nesta quarta-feira, 21, logo ao acordar, Virginia Fonseca mostrou que está sofrendo de um sintoma na reta final da gravidez. A esposa de Zé Felipe está esperando o terceiro herdeiro deles, José Leonardo.

