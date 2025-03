Mavie rouba a cena em novas fotos com Bruna Biancardi: 'Que fofura'

A influenciadora digital Bruna Biancardi encantou os seguidores das redes sociais ao postar novas fotos com Mavie, sua filha com Neymar

Bruna Biancardi encheu as redes sociais de fofura na tarde desta segunda-feira, 31, ao compartilhar novas fotos com a filha, Mavie, de 1 aninho, fruto de seu relacionamento com o jogador de futebol Neymar Jr.

Nas fotos, a influenciadora digital aparece em um momento fofo com a herdeira, que está dando um belo sorriso, mostrando seus primeiros dentinhos. "Nossas tardes", se derreteu a famosa, que está à espera de Mel, sua segunda filha com o atacante do Santos.

O clique recebeu diversos comentários. "Gente, que fofura da Mavie. E a mamãe sempre linda", disse a ex-BBB Paula Amorim. "O sorrisinho da Mavie é lindo demais", afirmou uma seguidora. "E esse sorriso com os dois dentinhos", observou outra. "Lindas demais. Deus abençoe a família linda do meu coração", falou uma fã.

Recentemente, Bruna Biancardi encantou os fãs ao mostrar Mavie com vários looks de balé. "É demais pro meu coração", disse a mamãe coruja ao dividir os registros.

Confira:

Bruna Biancardi posa com Mavie - Foto: Instagram

Neymar reage a boatos de casamento com Bruna Biancardi

Neymar Jr. negou que já tenha marcado a data de seu casamento com Bruna Biancardi. A confirmação aconteceu na noite desta sexta-feira, 28, durante a Cerimônia de Premiação do Paulistão 2025.

Fernanda Gentil, que estava apresentando a premiação, questionou a data do casamento de Neymar com Bruna. Segundo o colunista Matheus Baldi, do 'IstoÉ Gente', a cerimônia de casamento está prevista para acontecer em 2026.

"Quando casa? Tô vendo por aí que vai rolar um casamento", comentou a jornalista. "Não tem nada marcado ainda. Já falei para ela que começou aparecer esse monte de coisa: 'me avisa'", disse ele, aos risos. "Nem eu estava sabendo. Eu falei: 'me avisa a data que eu preciso me arrumar pelo menos'", acrescentou o jogador. "Bruna, marca logo a data e avisa. Faz isso", pediu Fernanda.

