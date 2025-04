A ex-BBB e irmã de Gracyanne Barbosa, a influencer Giovanna Jacobina, posa de forma despojada e exibe tatuagens escondidas em nova foto

A ex-BBB 25 Giovanna Jacobina, de 26 anos, decidiu compartilhar uma nova foto sua usando biquíni nesta sexta-feira, 4, e impressionou os seguidores. Isso porque a irmã da musa fitness Gracyanne Barbosa, de 41, posou de forma despojada e revelou tatuagens escondidas pelo corpo no registro conceitual.

"Frô (Flor)", escreveu Giovanna na legenda da publicação.

Na imagem, Giovanna aparece sentada à beira de uma piscina. O registro revela também que, mesmo ao anoitecer, a jovem não dispensa um momento relaxante na água.

Para o clique, a influencer optou por um modelo com amarrações em cor preta. A parte de baixo, com alças finas, deixaram à mostra duas tatuagens que ela possui: a palavra honey, que pode significar "mel" ou "querida" no inglês, e um pequeno desenho no bumbum.

Na seção de comentários, os fãs reagiram à imagem: "Perfeita!"; "Belíssima!" e "Eu babo demais por você", foram algumas mensagens escritas pelos internautas.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Giovanna Jacobina (@giovanna_jacobina)

Primeira intervenção estética pós-BBB

Em fevereiro, Giovanna Jacobina se submeteu ao seu primeiro procedimento estético após sair do BBB, TV Globo. Na ocasião, a jovem foi atendida pela Dra. Gabriela Dawson, a mesma especialista que cuida de sua irmã, Gracyanne Barbosa, que fez dupla com ela no reality show.

O procedimento se chama Beautification - focado no embelezamento em pontos estratégicos. De acordo com o Portal LeoDias, o foco de Giovanna foi a mandíbula, com a correção de uma pequena assimetria na região do contorno facial. Confira!

