Virginia Fonseca se choca com sintoma na reta final da gravidez

Faltando poucas semanas para nascimento de terceiro filho, Virginia Fonseca se choca ao acordar com sintoma da gravidez; veja

Grávida de seu terceiro filho com Zé Felipe, José Leonardo, a influenciadora digital Virginia Fonseca acordou nesta quarta-feira, 21, com um sintoma da gravidez bem aparente. Já na reta final da gestação, a empresária mostrou o que aconteceu.

Após levantar da cama, a apresentadora do SBT notou que seus pés e mãos estavam maiores do que o normal. Virginia Fonseca então comentou que está se sentindo bastanta inchada, mas que começaria o dia com animação mesmo assim.

"Bom dia, pra quem acordou com o pé inchado, não tá dos mais inchados, mas tá inchado, viu? Mão inchada também e vamo nessa, já tá desinchando", exibiu o sintoma que está aparecendo ao final da terceira gravidez.

É bom lembrar que José Leonardo tem previsão de nascimento para setembro. Virginia Fonseca e Zé Felipe já são pais de Maria Alice e Maria Flor. Nesta terça-feira, 20, a família marcou presença com looks luxuosos e de alto valor no batizado do sobrinho da famosa.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Serrão Costa (@virginia)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Serrão Costa (@virginia)

Sem conhecer Silvio Santos, Virginia toma decisão drástica em sua empresa

A influenciadora digital Virginia Fonseca é nova na emissora de Silvio Santos, mas já mostrou grande gratidão pela empresa onde está trabalhando. No sábado, 17, ao saber do falecimento do dono do SBT, a apresentadora da emissora tomou uma decisão em sua empresa.

Com uma live agendada para vender produtos com bastante desconto, a esposa do cantor Zé Felipe cancelou o evento que havia combinado com seu público por conta da morte do ex-patrão. Em sua rede social, a nora de Leonardo falou sobre a mudança de planos e se mostrou abalada com a partida do ídolo da TV. Saiba mais da atitude dela aqui.