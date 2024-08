Virginia se emociona ao ver atitude de Maria Alice com a irmã na escola

Com as duas filhas agora na escola, Virginia se emociona ao saber de atitude da primogênita com a irmã mais nova; veja o que ela fez

As filhas de Virginia Fonseca e Zé Felipe, Maria Alice e Maria Flor, estão frequentando a mesma escola. Após nos últimos dias, a caçulinha, que é a mais nova enquanto José Leonardo não nasce, começar no colégio e surpreender ao querer ficar até o horário final, sem cumprir menos tempo na adaptação, a mais velha mostrou que está gostando da presença dela no local.

Prova disso foi a foto que a apresentadora do SBT recebeu nesta quarta-feira, 07, das herdeiras se encontrando. Ao ver a irmã, Maria Alice teria puxado para ela participar do trenzinho de sua turma. Orgulhosa, a nora de Leonardo ficou emocionada ao receber um registro do momento cheio de carinho.

"Maria Alice fazendo o papel de irmã mais velha super bem", escreveu a famosa colocando uma carinha soltando uma lágrima. "Coração da mamãe fica como?", ficou comovida ao ver a cena delas se apoiando.

Nesta terça-feira, 06, Maria Flor teve seu segundo dia de aula e após chorar no primeiro dia, ela quis ficar o horário completo e não sair antes, como combinado na adaptação. Já Maria Alice fez um escândalo ao ter que deixar o colégio. A primogênita surpreendeu ao dizer que não queria voltar para casa.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Serrão Costa (@virginia)

