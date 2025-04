Angelina Jolie visita organização em SP após ir em aldeia no Xingu

A atriz Angelina Jolie visitou um projeto de apoio para migrantes e refugiados em São Paulo após ir ao Mato Grosso

A atriz Angelina Jolie segue no Brasil! Nesta sexta-feira, 4, ela esteve em São Paulo depois de ir a uma aldeia na região do Xingu, em Mato Grosso.

Desta vez, ela esteve no Centro de Direitos Humanos e Cidadania do Imigrante, que também possui projeto para os refugiados. As fotos da visita dela foram exibidas no perfil da organização nas redes sociais.

"Um dia para ficar na memória! Recebemos a visita da atriz e ativista Angelina Jolie na sede do CDHIC, onde pôde conhecer de perto o espaço onde realizamos os atendimentos a imigrantes e refugiados. Após a visita, tivemos uma roda de conversa emocionante, em que lideranças migrantes compartilharam suas experiências, desafios e conquistas. A presença de Angelina trouxe não só visibilidade à causa migrante, mas também reconhecimento à luta e à resistência de tantas pessoas que constroem suas vidas longe de casa. Nosso muito obrigado pela escuta, pela presença e pelo apoio!", afirmaram na legenda do post.

Angelina Jolie com ministra do Brasil

No Brasil, Angelina Jolie também visitou a ministra dos Povos Indígenas Sonia Guajajara. "Ontem conheci a atriz e aliada da luta pelo meio ambiente e direitos humanos, @angelinajolie. Falamos sobre o papel que o mundo pode cumprir no apoio aos povos indígenas brasileiros, a importância da defesa dos territórios demarcados e apresentei algumas iniciativas do poder público brasileiro, como os Planos de Gestão Territorial e Ambiental (PGTAs). Angelina também esteve nesta semana com o grande cacique Raoni no Xingu, com quem estarei hoje ao lado do presidente @LulaOficial. Ela teve a oportunidade de conhecer um território indígena e mais da cultura dos povos indígenas no Brasil. Esse é um esforço importante da comunidade internacional de reconhecimento que a sobrevivência e construção de um futuro possível para o mundo passa pela luta dos povos indígenas. Agradeço a visita, Angelina. Será sempre bem-vinda no Brasil", disse Sonia nas redes sociais.