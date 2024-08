Filha de Virginia tem reação surpreendente em segundo dia de aula; veja

Após seu primeiro dia de aula na escola, filha de Virginia mais nova, Maria Flor, tem atitude inesperada e surpreende a mãe; confira o que ela fez

A filha mais nova de Virginia Fonseca e Zé Felipe, Maria Flor, começou sua vida escolar e surpreendeu com a reação que teve no segundo dia de aula. Nesta terça-feira, 06, a pequena, que enquanto José Leonardo não nasce é a caçula, mostrou que já se adaptou com a novidade.

Depois de chorar um pouco no primeiro dia, a herdeira da apresentadora do SBT com o cantor não quis ir embora no horário que estava marcado. Ainda fazendo adaptação, Maria Flor teria que se retirar antes da saída usual, contudo, ela quis fazer a grade completa.

Vestida com roupa de balé, por ter a atividade na escola, a pequena encantou ao aparecer com o look e mochila nas costas. Virginia Fonseca compartilhou o clique e falou sobre a atitude da garota de querer ficar na escola.

"E hoje a Floflo foi pra escola, fique lá até 10h esperando ela e ela não quis vir embora, quis ficar até o final", postou a empresária sobre a filha já ter se adaptado e estar gostando da rotina escolar com amiguinhos e atividades.

