Virginia Fonseca encanta ao mostrar momento com Maria Flor: 'Casca de bala'

Em sua mansão Mangaratiba, no Rio de Janeiro, Virginia Fonseca encanta ao surgir curtindo momento com Maria Flor; veja os cliques fofos

A influenciadora Virginia Fonseca encantou ao compartilhar um momento com a filha do meio, Maria Flor, de dois anos. Nesta terça-feira, 01, a empresária postou cliques na companhia da herdeira na mansão de Mangaratiba, no Rio de Janeiro, e falou sobre elas serem muito próximas.

Comendo sua fruta com proteína, a esposa do cantor Zé Felipe falou sobre a menina gostar de "beliscar" seu prato. Conhecida por seu bom apetite, Maria Flor não perde a oportunidade e sempre dá um jeito de experimentar o que a mãe está comendo.

"Eu e minha casca de bala comendo banana amassada com whey de doce de leite", escreveu a famosa ao publicar os cliques fofos com a garota. Nos comentários, os internautas reagiram ao verem a dupla. "Muito princesa", admiraram. "Lindas", elogiaram outros.

Ainda nesta segunda-feira, 31, Virginia Fonseca postou um vídeo dos filhos acompanhados pela avó, Margareth Serrão, subindo no novo avião da família.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Serrão Costa (@virginia)

Virginia vai ter mais filhos? Influencer responde de forma bem direta

A influenciadora digital Virginia Fonseca surpreendeu com sua resposta ao falar sobre família. Mãe de três crianças, ela foi questionada pelos internautas sobre a possibilidade de ter mais filhos.

De forma bem direta, ela negou que tenha o desejo de aumentar a família. “Nops”, disse ela, que ainda balançou o dedo em sentido negativo.

Em outra pergunta, um fã quis saber como ela está lidando com a fase desafiadora das filhas, que estão com 3 e 2 anos. “Quase louca”, disse ela. A atual idade das Marias é conhecida por birras e comportamento desafiador das crianças durante o crescimento.

Vale lembrar que Virginia é casada com Zé Felipe há quatro anos e é mãe de Maria Alice, de 3 anos, Maria Flor, de 2 anos, e José Leonardo, de 6 meses.